SociedadActualidad

Río de Janeiro: las impactantes imágenes de los helicópteros tras el choque donde murió el youtuber Gaspi

Entre los hierros retorcidos de hélices y asientos, quedaron esparcidos objetos personales como relojes y desodorantes, mudos testigos del violento impacto.

El reconocido creador de contenido Gaspar Prim Díaz (Gaspi).
El reconocido creador de contenido Gaspar Prim Díaz (Gaspi).
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Seis personas murieron, entre ellas el youtuber argentino Gaspi, tras un choque de dos helicópteros en el barrio Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro, Brasil.
  • El accidente ocurrió por una colisión aérea entre dos naves. Gaspi, famoso por sus videos callejeros, había regresado a la escena tras anunciar su participación en La Velada del Año.
  • El trágico fallecimiento de Gaspi, Lucas Vignale y Oliver Tree genera gran conmoción en la comunidad digital y marca el final abrupto de sus prometedoras carreras artísticas.
Resumen generado con IA

Un impactante accidente aéreo en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, Río de Janeiro, terminó con la vida de seis personas. Entre las víctimas fatales se encuentran el reconocido creador de contenido argentino Gaspar Prim Díaz (Gaspi), el director de cine Lucas Vignale y el cantante estadounidense Oliver Tree.

Las imágenes del lugar son desoladoras: entre los hierros retorcidos de hélices y asientos, quedaron esparcidos objetos personales como relojes y desodorantes, mudos testigos del violento impacto.

Río de Janeiro: las impactantes imágenes de los helicópteros tras el choque donde murió el youtuber Gaspi

Según informaron los bomberos locales, el accidente se produjo tras una colisión en el aire entre dos helicópteros. Una de las aeronaves se desplomó sobre el estacionamiento de una concesionaria de la marca BYD. La segunda cayó en otra zona del depósito; aunque no explotó, el impacto fue fatal para sus ocupantes.

El adiós a un ícono del streaming

La muerte de Gaspi, de 22 años, generó una profunda conmoción en la comunidad digital. El joven, que saltó a la fama a los 17 años con sus irreverentes entrevistas callejeras y su icónico saludo "Buenas", se encontraba en una etapa de plenitud profesional. 

Tras un retiro temporal de los medios, había regresado en 2025 con un perfil más introspectivo y una destacada participación física en "La Velada del Año V", el evento de Ibai Llanos. Su fallecimiento marca el final abrupto de una carrera que combinó la provocación con una conexión masiva con el público joven.

Temas Brasil
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Murió Gaspi: quién era el youtuber argentino que conquistó millones con un micrófono y su clásico Buenas

Murió Gaspi: quién era el youtuber argentino que conquistó millones con un micrófono y su clásico "Buenas"

Devastador choque de helicópteros en Brasil: murió el youtuber argentino “Gaspi”

Devastador choque de helicópteros en Brasil: murió el youtuber argentino “Gaspi”

Lo más popular
Desalojan ocupantes ilegales en Lomas de Imbaud, en Yerba Buena
1

Desalojan ocupantes ilegales en Lomas de Imbaud, en Yerba Buena

La muerte de Fernando Bach: una vida de compromiso con Tucumán
2

La muerte de Fernando Bach: una vida de compromiso con Tucumán

En Tucumán conviven 69 impuestos, tasas y contribuciones
3

En Tucumán conviven 69 impuestos, tasas y contribuciones

Arabia Saudita vs. Uruguay por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo
4

Arabia Saudita vs. Uruguay por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo

Suecia golpeó de entrada, fue contundente y debutó con una goleada ante Túnez
5

Suecia golpeó de entrada, fue contundente y debutó con una goleada ante Túnez

Ranking notas premium
Adorni, el riesgo kuka y el mundo cuántico
1

Adorni, el riesgo kuka y el mundo cuántico

La dieta que no adelgaza
2

La dieta que no adelgaza

San Martín perdió con Colegiales 2-0, quedó a cuatro puntos del descenso y profundiza su crisis
3

San Martín perdió con Colegiales 2-0, quedó a cuatro puntos del descenso y profundiza su crisis

Oscar Mirkin dio precisiones sobre el nuevo DT de San Martín y habló sobre la salida de Andrés Yllana
4

Oscar Mirkin dio precisiones sobre el nuevo DT de San Martín y habló sobre la salida de Andrés Yllana

El agua invisible que sostiene la economía tucumana
5

El agua invisible que sostiene la economía tucumana

Más Noticias
Pronóstico del SMN: una ola polar hará caer las temperaturas hasta los 5°C en Tucumán

Pronóstico del SMN: una ola polar hará caer las temperaturas hasta los 5°C en Tucumán

El desgarrador registro de Lucas Vignale antes del accidente que le costó la vida en Río de Janeiro

El desgarrador registro de Lucas Vignale antes del accidente que le costó la vida en Río de Janeiro

Pronóstico para Tucumán: el lunes estará gris y la temperatura subirá durante la semana

Pronóstico para Tucumán: el lunes estará gris y la temperatura subirá durante la semana

Horóscopo chino: los signos que se reinventarán en la segunda mitad de junio, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que se reinventarán en la segunda mitad de junio, según Ludovica Squirru

Murió Taty Almeida, histórica referente de los derechos humanos y presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora

Murió Taty Almeida, histórica referente de los derechos humanos y presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora

Alerta por frío extremo y ráfagas de hasta 100 km/h en el país: el SMN advierte por temperaturas peligrosas para la salud

Alerta por frío extremo y ráfagas de hasta 100 km/h en el país: el SMN advierte por temperaturas peligrosas para la salud

Feriado con cambios en la agenda urbana: Capital y Yerba Buena aplicarán cronogramas especiales hoy

Feriado con cambios en la agenda urbana: Capital y Yerba Buena aplicarán cronogramas especiales hoy

La muerte de Fernando Bach: una vida de compromiso con Tucumán

La muerte de Fernando Bach: una vida de compromiso con Tucumán

Comentarios