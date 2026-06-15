Río de Janeiro: las impactantes imágenes de los helicópteros tras el choque donde murió el youtuber Gaspi

Resumen para apurados
- Seis personas murieron, entre ellas el youtuber argentino Gaspi, tras un choque de dos helicópteros en el barrio Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro, Brasil.
- El accidente ocurrió por una colisión aérea entre dos naves. Gaspi, famoso por sus videos callejeros, había regresado a la escena tras anunciar su participación en La Velada del Año.
- El trágico fallecimiento de Gaspi, Lucas Vignale y Oliver Tree genera gran conmoción en la comunidad digital y marca el final abrupto de sus prometedoras carreras artísticas.
Un impactante accidente aéreo en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, Río de Janeiro, terminó con la vida de seis personas. Entre las víctimas fatales se encuentran el reconocido creador de contenido argentino Gaspar Prim Díaz (Gaspi), el director de cine Lucas Vignale y el cantante estadounidense Oliver Tree.
Las imágenes del lugar son desoladoras: entre los hierros retorcidos de hélices y asientos, quedaron esparcidos objetos personales como relojes y desodorantes, mudos testigos del violento impacto.
Según informaron los bomberos locales, el accidente se produjo tras una colisión en el aire entre dos helicópteros. Una de las aeronaves se desplomó sobre el estacionamiento de una concesionaria de la marca BYD. La segunda cayó en otra zona del depósito; aunque no explotó, el impacto fue fatal para sus ocupantes.
El adiós a un ícono del streaming
La muerte de Gaspi, de 22 años, generó una profunda conmoción en la comunidad digital. El joven, que saltó a la fama a los 17 años con sus irreverentes entrevistas callejeras y su icónico saludo "Buenas", se encontraba en una etapa de plenitud profesional.
Tras un retiro temporal de los medios, había regresado en 2025 con un perfil más introspectivo y una destacada participación física en "La Velada del Año V", el evento de Ibai Llanos. Su fallecimiento marca el final abrupto de una carrera que combinó la provocación con una conexión masiva con el público joven.