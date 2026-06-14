Quién era Gaspi, el youtuber argentino que murió en un accidente de helicoptero en Río de Janeiro

Su regreso se produjo en 2025 con el video "La vuelta de Gaspi", una producción más íntima en la que mostró una faceta desconocida para gran parte de su audiencia. El contenido acumuló millones de reproducciones y marcó el inicio de una nueva etapa profesional. Ese mismo año participó en La Velada del Año V, el evento organizado por el streamer español Ibai Llanos, donde sorprendió con una notable transformación física tras perder cerca de 26 kilos durante una intensa preparación.