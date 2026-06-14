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Quién era Gaspi, el youtuber argentino que murió en un accidente de helicoptero en Río de Janeiro

El influencer logró reunir millones de suscriptores y convertirse en uno de los influencers más comentados de la Argentina.

Gaspi, el youtuber argentino (Foto: Instagram /gaspipd)
Gaspi, el youtuber argentino (Foto: Instagram /gaspipd)
Hace 54 Min

Resumen para apurados

  • El youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, 'Gaspi', falleció recientemente en un choque de helicópteros en Río de Janeiro, Brasil, conmocionando a millones de seguidores.
  • Famoso por sus irreverentes notas de calle, fue Youtuber del Año en 2022. Tras un retiro temporal, regresó en 2025 y compitió en el masivo evento de boxeo de Ibai Llanos.
  • Su fallecimiento generó masivos homenajes en redes sociales, consolidando su legado como pionero de un formato de entretenimiento digital espontáneo para los jóvenes del país.
Resumen generado con IA

La muerte de Gaspi en el trágico choque de helicópteros ocurrido en Río de Janeiro conmocionó al mundo del streaming y a millones de seguidores que durante años acompañaron su ascenso en las redes sociales. El influencer argentino, cuyo nombre real era Gaspar Prim Díaz, había logrado convertirse en una de las figuras más reconocidas del universo digital gracias a un estilo provocador, espontáneo y alejado de los formatos tradicionales.

Nacido en Buenos Aires, alcanzó la fama siendo apenas un adolescente. Con un micrófono en mano y su ya clásico saludo "Buenas", comenzó a recorrer las calles para realizar entrevistas improvisadas que rápidamente se viralizaron en YouTube, TikTok e Instagram. Sus interacciones con desconocidos, cargadas de humor incómodo y situaciones inesperadas, lo transformaron en un fenómeno de internet y en una referencia para toda una generación de creadores de contenido.

A pesar de contar con una producción relativamente reducida de videos, Gaspi consiguió reunir millones de seguidores y posicionarse entre los influencers más comentados de Argentina. Su estilo irreverente generaba admiración entre sus fanáticos, aunque también despertaba críticas y controversias. Esa combinación de popularidad y polémica terminó convirtiéndolo en una de las personalidades más influyentes del ecosistema digital argentino.

En 2022 recibió el premio a "Youtuber del Año" en los Coscu Army Awards, consolidando definitivamente su lugar dentro de la escena del streaming. Sin embargo, poco tiempo después decidió alejarse de la exposición pública y reducir significativamente su actividad en redes sociales mientras atravesaba un proceso personal de cambios y reflexión.

Su regreso se produjo en 2025 con el video "La vuelta de Gaspi", una producción más íntima en la que mostró una faceta desconocida para gran parte de su audiencia. El contenido acumuló millones de reproducciones y marcó el inicio de una nueva etapa profesional. Ese mismo año participó en La Velada del Año V, el evento organizado por el streamer español Ibai Llanos, donde sorprendió con una notable transformación física tras perder cerca de 26 kilos durante una intensa preparación.

Aunque fue derrotado por nocaut técnico ante el español Perxitaa en el primer asalto, su participación fue una de las más comentadas del espectáculo y evidenció un costado de disciplina y esfuerzo que contrastaba con la imagen desenfadada que había construido en internet. Su presencia en un evento seguido por millones de espectadores de todo el mundo también significó un importante salto internacional para su carrera.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida, homenajes y recuerdos de sus videos más emblemáticos. Para muchos jóvenes, Gaspi representó una forma novedosa de entender el entretenimiento digital, basada en la espontaneidad, la improvisación y una conexión directa con el lenguaje de las nuevas generaciones. Su legado permanecerá ligado a una etapa clave de la cultura de internet en Argentina.

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