Una sanción relegó a Franco Colapinto al décimo puesto en el Gran Premio de Barcelona

La actuación de Franco Colapinto en el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1 quedó marcada por una sanción de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) que le hizo perder dos posiciones en la clasificación final. El piloto argentino había cruzado la meta en el octavo puesto, pero una penalización de 10 segundos lo relegó al décimo lugar.