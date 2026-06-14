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Una sanción relegó a Franco Colapinto al décimo puesto en el Gran Premio de Barcelona

El piloto argentino había finalizado octava ubicación, pero recibió una penalización de 10 segundos por una infracción bajo bandera amarilla.

Franco Colapinto, en Barcelona. FOTO X @AlpineF1Team
Franco Colapinto, en Barcelona. FOTO X @AlpineF1Team
Hace 42 Min

Resumen para apurados

  • La FIA sancionó al piloto argentino Franco Colapinto con 10 segundos en el GP de Barcelona, relegándolo del octavo al décimo puesto por una infracción bajo bandera amarilla.
  • Los comisarios determinaron que la reducción de velocidad de Colapinto no fue suficiente. Tras el recargo, Liam Lawson subió al octavo puesto y el argentino cayó al décimo.
  • Con esta penalización, Colapinto suma solo un punto en lugar de los cuatro del octavo puesto, evidenciando el estricto control de la FIA sobre la seguridad en pista.
Resumen generado con IA

La actuación de Franco Colapinto en el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1 quedó marcada por una sanción de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) que le hizo perder dos posiciones en la clasificación final. El piloto argentino había cruzado la meta en el octavo puesto, pero una penalización de 10 segundos lo relegó al décimo lugar.

La carrera había concluido con un balance positivo para Alpine, ya que sus dos pilotos finalizaron dentro de los 10 primeros puestos. Sin embargo, la revisión posterior de la competencia modificó el resultado obtenido por Colapinto.

Por qué sancionaron a Franco Colapinto en el GP de Barcelona y cómo cambió el resultado final

Por qué sancionaron a Franco Colapinto en el GP de Barcelona y cómo cambió el resultado final

La FIA investigó al piloto argentino por una infracción cometida durante la prueba y finalmente determinó que había incumplido el artículo B1.8.4 a del Reglamento Deportivo de la Fórmula 1.

Una sanción relegó a Franco Colapinto al décimo puesto en el Gran Premio de Barcelona

Según el documento emitido por los comisarios, Colapinto redujo ligeramente la velocidad antes de ingresar a una zona señalizada con bandera amarilla, aunque consideraron que esa disminución no fue lo suficientemente significativa dentro del sector afectado.

Los jueces deportivos señalaron que el piloto reaccionó ante la advertencia, pero entendieron que dicha respuesta no alcanzó para cumplir con lo establecido por el reglamento. Por ese motivo, decidieron aplicar una sanción de 10 segundos, ubicada en el rango inferior de las penalizaciones previstas para este tipo de infracciones, consignó el sitio TyC.

La decisión alteró la clasificación final de la carrera. El neozelandés Liam Lawson, que había terminado noveno a 2,357 segundos de Colapinto, ascendió al octavo puesto. A su vez, como Arvid Lindblad concluyó décimo a 8,207 segundos del argentino, Colapinto cayó hasta la décima posición.

De esta manera, el piloto argentino sumó un punto en el Gran Premio de Barcelona, aunque el resultado final quedó lejos del octavo lugar que había conseguido en pista.

Franco Colapinto, en Barcelona. FOTO X @AlpineF1Team Franco Colapinto, en Barcelona. FOTO X @AlpineF1Team
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