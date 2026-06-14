Por qué sancionaron a Franco Colapinto en el GP de Barcelona y cómo cambió el resultado final

Lo que había sido uno de los mejores domingos de Franco Colapinto en la temporada terminó con un sabor amargo. Dos horas después de la bandera a cuadros del Gran Premio de Barcelona, la FIA anunció una sanción de diez segundos para el piloto argentino por no reducir suficientemente la velocidad durante un período de bandera amarilla simple. La penalización modificó el clasificador final: pasó del octavo al décimo puesto y perdió tres puntos en el campeonato.