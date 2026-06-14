Por qué sancionaron a Franco Colapinto en el GP de Barcelona y cómo cambió el resultado final

Resumen para apurados
- La FIA sancionó este domingo a Franco Colapinto con diez segundos en el GP de Barcelona por no bajar la velocidad en bandera amarilla, relegándolo del octavo al décimo puesto.
- Los comisarios aplicaron la sanción tras revisar la telemetría y videos de la maniobra. Colapinto perdió tres puntos, aunque su equipo Alpine sumó siete gracias a Pierre Gasly.
- Pese a la frustración por la penalización, el sólido rendimiento y el ritmo de carrera del piloto argentino en España muestran señales muy alentadoras para su futuro en la F1.
Lo que había sido uno de los mejores domingos de Franco Colapinto en la temporada terminó con un sabor amargo. Dos horas después de la bandera a cuadros del Gran Premio de Barcelona, la FIA anunció una sanción de diez segundos para el piloto argentino por no reducir suficientemente la velocidad durante un período de bandera amarilla simple. La penalización modificó el clasificador final: pasó del octavo al décimo puesto y perdió tres puntos en el campeonato.
Por qué sancionaron a Franco Colapinto
Los comisarios convocaron a Colapinto y a un representante de Alpine para revisar una maniobra ocurrida durante la competencia. Tras analizar telemetría, videos, imágenes onboard, comunicaciones por radio y datos del sistema de posicionamiento, concluyeron que el argentino incumplió el artículo B1.8.4 a. del Reglamento Deportivo.
Según el informe oficial, el piloto disminuyó levemente la velocidad antes de ingresar al sector con bandera amarilla, pero no lo hizo de manera apreciable una vez dentro de la zona afectada. La FIA incluso reconoció que reaccionó a la señalización, aunque consideró que esa respuesta no alcanzó para cumplir con lo establecido por el reglamento.
Como consecuencia, además de los diez segundos sobre su tiempo final, Colapinto recibió un punto en su superlicencia y ahora acumula dos en los últimos doce meses.
Franco Colapinto perdió posiciones, pero Alpine mantuvo un saldo positivo
La sanción cambió el resultado deportivo del argentino. En lugar de finalizar octavo y sumar cuatro unidades, cayó al décimo lugar y se quedó con apenas un punto.
Sin embargo, el balance general para Alpine sigue siendo favorable. Pierre Gasly terminó séptimo y aportó seis puntos, mientras que Colapinto rescató uno pese a la penalización. Así, la escudería francesa sumó siete unidades en Barcelona y consolidó un fin de semana positivo para el Campeonato de Constructores.
Además, el equipo llegaba fortalecido tras la revisión favorable del GP de Mónaco, donde la FIA le restituyó el tercer puesto a Gasly y una importante cantidad de puntos.
Para Colapinto quedó la frustración de haber visto desdibujado uno de sus mejores resultados del año por una decisión reglamentaria. Más allá del castigo, el rendimiento mostrado durante todo el fin de semana y el ritmo exhibido en carrera volvieron a dejar señales alentadoras sobre su crecimiento en la Fórmula 1.