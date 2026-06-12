"El auto estaba inmanejable": las duras declaraciones de Franco Colapinto tras un viernes frustrante en el GP de Barcelona

Resumen para apurados
- El piloto Franco Colapinto criticó el rendimiento de su Alpine tras las prácticas del viernes en el GP de Barcelona por la falta de agarre de un monoplaza 'inmanejable'.
- Aunque superó a su compañero Pierre Gasly en pista, el argentino sufrió graves problemas de tracción y degradación de gomas que arruinaron el ritmo de su monoplaza.
- La escudería Alpine enfrenta el reto de realizar cambios drásticos de cara a la clasificación del sábado para revertir un panorama que amenaza con arruinar el fin de semana.
El fin de semana del Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1 no comenzó de la mejor manera para Alpine. A pesar de que Franco Colapinto logró imponerse de forma constante sobre su compañero de equipo, Pierre Gasly, el rendimiento general del monoplaza francés encendió fuertes alarmas en la escudería, quedando relegado en la pelea de la zona media de la grilla.
En la primera práctica libre, el argentino tuvo un arranque correcto al finalizar en la décima posición con un registro de 1:17.893, superando a Gasly (17° con 1:18.508) por una diferencia de 0.615 segundos. Para la FP2, ambos autos cayeron en el clasificador: Colapinto se ubicó 15° (1:17.051) y el francés quedó 16° (1:17.260), manteniendo al pilarense al frente por 0.209 segundos.
Sin embargo, más allá del duelo interno, las sensaciones arriba del auto fueron sumamente críticas. Tras bajarse del coche, Colapinto no ocultó su frustración por la alarmante falta de ritmo. "Fue todo el viernes muy malo. No teníamos grip, la verdad que fue el peor viernes de la temporada en cuanto a balance y velocidad del auto. Creo que fue muy malo y anduvimos muy mal en carrera también. Hay muchas cosas por entender. Siento que estuve maximizando todo bastante, pero en la vuelta que salía estábamos muy lejos y muy lentos. Hay mucho por entender hoy a la noche", dijo en diálogo con ESPN.
La mayor preocupación del piloto está puesta en el ritmo de carrera largo, donde el coche se mostró sumamente inestable frente a sus rivales directos. "Tenemos que intentar obviamente dar un paso grande con el equipo porque siento que me falta mucho y, en carrera especialmente, estamos a años luz. Hoy directamente en la simulación de carrera el auto estaba inmanejable. Íbamos a cuatro o cinco segundos de los autos de punta. En carrera estuvimos mucho peor. Obviamente creo que se exageran varios problemas, pero fue un viernes muy malo, no me acuerdo de otro tan malo este año", confesó con dureza.
"FUE EL PEOR VIERNES DE LA TEMPORADA". Franco Colapinto hizo el balance de las primeras dos prÃ¡cticas libres del #BarcelonaGP.— SportsCenter (@SC_ESPN) June 12, 2026
#BarcelonaGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/vtu1iYpid8
De cara a la clasificación del sábado, el equipo deberá trabajar a contrarreloj en los boxes del circuito de Montmeló para revertir un panorama que, por ahora, asoma adverso debido a la degradación de los neumáticos y las condiciones climáticas.
"Hay que hacer cambios agresivos para intentar dar un paso grande porque estamos a pasos muy atrás. Estoy sorprendido, pero muy para mal. No estoy seguro de nada. El auto se sintió muy mal en la entrada y en las salidas de las curvas, fue todo muy malo. Es más un tema de falta de grip en las gomas que no podemos saber de dónde viene; no sé si es la temperatura de la pista o qué, pero nos está sacando mucho agarre. Hay que entender la razón de por qué está pasando todo esto, por qué estamos tan lentos y por qué estamos quemando la goma. Si seguimos igual en carrera, van a ser 30 paradas y ni así creo que lleguemos", concluyó el argentino.