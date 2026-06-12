"El auto estaba inmanejable": las duras declaraciones de Franco Colapinto tras un viernes frustrante en el GP de Barcelona

"Hay que hacer cambios agresivos para intentar dar un paso grande porque estamos a pasos muy atrás. Estoy sorprendido, pero muy para mal. No estoy seguro de nada. El auto se sintió muy mal en la entrada y en las salidas de las curvas, fue todo muy malo. Es más un tema de falta de grip en las gomas que no podemos saber de dónde viene; no sé si es la temperatura de la pista o qué, pero nos está sacando mucho agarre. Hay que entender la razón de por qué está pasando todo esto, por qué estamos tan lentos y por qué estamos quemando la goma. Si seguimos igual en carrera, van a ser 30 paradas y ni así creo que lleguemos", concluyó el argentino.