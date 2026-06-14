Lewis Hamilton se quedó con el GP de Barcelona y Franco Colapinto brilló con un 8° puesto

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Final de carrera en el GP de Barcelona

El Gran Premio de Barcelona dejó una certeza para Alpine: el equipo empieza a encontrar regularidad y Franco Colapinto volvió a demostrar que puede aprovechar cada oportunidad. El argentino largó 13°, hizo una gran partida para ganar dos posiciones y, aunque una temprana degradación de neumáticos condicionó su primera parte de la carrera, nunca perdió el ritmo.

La orden de equipo para dejar pasar a Pierre Gasly pareció jugar en su contra, pero Colapinto respondió en la pista. Con una estrategia acertada y una parada impecable en boxes, recuperó terreno y se benefició del Virtual Safety Car provocado por el abandono de Fernando Alonso. Los posteriores problemas mecánicos de Andrea Kimi Antonelli y Charles Leclerc terminaron de acomodar el panorama para que Alpine sellara un valioso doble ingreso en los puntos con el séptimo puesto de Gasly y el octavo del argentino.

En la pelea por la victoria, Lewis Hamilton fue el gran protagonista. Ferrari apostó por una estrategia distinta, aprovechó el momento justo para realizar sus detenciones y el británico administró la ventaja con autoridad para conseguir su primer triunfo con la escudería italiana. Detrás finalizaron George Russell y Lando Norris.

Para Colapinto, el octavo puesto representa mucho más que cuatro puntos: confirma una evolución constante durante el fin de semana y demuestra que, con un auto competitivo y una buena estrategia, puede pelear de igual a igual en la zona media de la Fórmula 1.