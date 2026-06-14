Lewis Hamilton se quedó con el GP de Barcelona y Franco Colapinto brilló con un 8° puesto

Final de carrera en el GP de Barcelona
El Gran Premio de Barcelona dejó una certeza para Alpine: el equipo empieza a encontrar regularidad y Franco Colapinto volvió a demostrar que puede aprovechar cada oportunidad. El argentino largó 13°, hizo una gran partida para ganar dos posiciones y, aunque una temprana degradación de neumáticos condicionó su primera parte de la carrera, nunca perdió el ritmo.
La orden de equipo para dejar pasar a Pierre Gasly pareció jugar en su contra, pero Colapinto respondió en la pista. Con una estrategia acertada y una parada impecable en boxes, recuperó terreno y se benefició del Virtual Safety Car provocado por el abandono de Fernando Alonso. Los posteriores problemas mecánicos de Andrea Kimi Antonelli y Charles Leclerc terminaron de acomodar el panorama para que Alpine sellara un valioso doble ingreso en los puntos con el séptimo puesto de Gasly y el octavo del argentino.
En la pelea por la victoria, Lewis Hamilton fue el gran protagonista. Ferrari apostó por una estrategia distinta, aprovechó el momento justo para realizar sus detenciones y el británico administró la ventaja con autoridad para conseguir su primer triunfo con la escudería italiana. Detrás finalizaron George Russell y Lando Norris.
Para Colapinto, el octavo puesto representa mucho más que cuatro puntos: confirma una evolución constante durante el fin de semana y demuestra que, con un auto competitivo y una buena estrategia, puede pelear de igual a igual en la zona media de la Fórmula 1.
Momento de la victoria de Hamilton
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Así quedó el podio
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¡Final en Barcelona: Hamilton ganó y Colapinto fue 8°!
Lewis Hamilton conquistó el Gran Premio de Barcelona y logró su primera victoria con Ferrari en la Fórmula 1. El británico estuvo acompañado en el podio por George Russell (Mercedes) y Lando Norris (McLaren).
Última vuelta y Colapinto quedaría en el octavo lugar por los abandonos de Antonelli y Leclerc
Doble golpe: abandonaron Antonelli y Leclerc
¡Sorpresa en Barcelona! Kimi Antonelli y Charles Leclerc quedaron fuera de carrera por problemas mecánicos. El Mercedes del italiano se rompió cuando peleaba con George Russell, mientras que el Ferrari sufrió una falla en la dirección. La dirección de carrera activó el Virtual Safety Car.
Kimi Antonelli tuvo una falla en el auto y quedó en medio de la pista
Antonelli supera a Russell y se queda con el segundo puesto
Hamilton se corta solo
Lewis Hamilton estiró la diferencia en la punta y ya le saca más de 10 segundos a George Russell. El piloto de Ferrari impone un ritmo demoledor y empieza a encaminar una sólida victoria en el GP de Barcelona.
Mercedes libra una batalla por el podio
George Russell y Kimi Antonelli protagonizan una intensa pelea por el último escalón del podio, con Lando Norris muy cerca y listo para aprovechar cualquier error. Mientras tanto, Franco Colapinto se mantiene 10° y sigue en zona de puntos.
Explicaron los abandonos de Hülkenberg y Alonso
Audi confirmó que Nico Hülkenberg quedó fuera de carrera por un problema que impidió reiniciar el auto tras ingresar a boxes. En tanto, Aston Martin informó que el abandono de Fernando Alonso se debió a una falla en la batería de su monoplaza.
Confirman que Hamilton no será investigado por la bandera amarilla
Colapinto y Hamilton, investigados
Los comisarios pusieron bajo revisión a Franco Colapinto por una presunta infracción durante un período de bandera amarilla. Minutos después, Lewis Hamilton también quedó bajo la lupa por una situación similar. Ambos casos serán analizados tras la carrera.
Colapinto entra en la zona de puntos
Franco Colapinto marcha 10° luego de la parada en boxes de Arvid Lindblad y, por ahora, suma un punto. Además, Pierre Gasly todavía debe detenerse, por lo que el argentino podría ganar otra posición. Detrás, Liam Lawson se mantiene a apenas 1,7 segundos.
Hamilton hereda la punta
Tras las paradas de los Mercedes, Lewis Hamilton quedó como líder provisional del GP de Barcelona. Detrás aparece Charles Leclerc, aunque el monegasco todavía debe pasar por boxes, mientras que Lando Norris presiona a Kimi Antonelli en la lucha por el cuarto puesto.
Susto para Colapinto en la curva 1
Franco Colapinto tuvo una leve salida de pista cuando presionaba a Pierre Gasly por el 10° puesto. El argentino se fue largo en la curva 1, pero controló el Alpine y regresó rápidamente al trazado sin perder posiciones.
Mercedes se prende fuego adelante
Kimi Antonelli se lanzó al ataque sobre George Russell y la lucha por el liderazgo está más viva que nunca. Detrás, Lewis Hamilton también se acerca y mete presión en la pelea por la punta.
Russell alerta por problemas en su Mercedes
Pese a liderar el GP de Barcelona, George Russell informó por radio que la parte delantera de su auto “se siente un poco débil”. El británico sigue al frente, pero el comportamiento del Mercedes podría complicarlo en el tramo final de la carrera.
Ferrari apuesta fuerte con Hamilton
Lewis Hamilton volvió a pasar por boxes y ya suma dos detenciones antes de la mitad de la carrera. La elevada degradación de los neumáticos abre la puerta a una estrategia de tres paradas en el GP de Barcelona.
Sin sanciones para Lindblad y Hülkenberg
Los comisarios dieron por cerradas las investigaciones sobre Arvid Lindblad y Nico Hülkenberg por una supuesta ventaja al salirse de la pista. Finalmente, ambos quedaron sin penalizaciones y la dirección de carrera confirmó que no habrá más acciones.
Colapinto molesto por la decisión de dejarlo pasar a Gasly
Alpine ordenó el cambio de posiciones
Franco Colapinto dejó pasar a Pierre Gasly por pedido del equipo. El argentino manifestó su descontento por radio, aunque finalmente acató la orden de Alpine.
Colapinto vuelve al puesto 13°
Colapinto en pit cayó hasta el puesto 19°
Alpine, en problemas con la estrategia
“Estoy perdiendo tiempo aquí”, se quejó Pierre Gasly por radio mientras rueda detrás de Franco Colapinto. El argentino, por su parte, sufre una importante degradación de neumáticos en el inicio de la carrera.
Hadjar pasó a Colapinto
Vuelta 7/66. Isack Hadjar aprovechó el mayor ritmo de su Red Bull y superó sin inconvenientes a Franco Colapinto. El argentino cayó al 12° puesto en el inicio del GP de Barcelona.
Stroll, el primero en entrar a boxes
Lance Stroll sorprendió al detenerse en los boxes en las primeras vueltas del GP de Barcelona. Todo apunta a un problema mecánico o técnico en su Aston Martin, más que a una estrategia planificada.
Colapinto ganó un par de lugares y esta 11°
Barcelona, un horno
El calor pega fuerte en el Circuito de Barcelona-Cataluña. A minutos de la largada, el asfalto llegó a 51,6°C, una temperatura que pondrá a prueba el desgaste de los neumáticos y las estrategias de todos los equipos.
Se puso en marcha el GP de Barcelona
Vuelta de formación
Parrilla de salida
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¿Qué dijo Colapinto en la previa del GP de Barcelona?
“Tenemos que conseguir algunos puntos, crucemos los dedos”
En minutos empieza la carrera
Lo que tenés que saber
Llegó el momento más esperado del fin de semana para Franco Colapinto. El piloto argentino afronta el Gran Premio de Barcelona con el objetivo de remontar desde el 13° lugar de la parrilla e intentar meterse en la pelea por los puntos, luego de una clasificación en la que mostró un sólido rendimiento y quedó muy cerca de acceder a la Q3.
La carrera tendrá a George Russell largando desde la pole position, acompañado por Lewis Hamilton en la primera fila. Detrás partirán Kimi Antonelli y Lando Norris, mientras que Max Verstappen buscará avanzar desde la tercera fila en un circuito donde las estrategias y la gestión de los neumáticos suelen ser determinantes.
Colapinto, por su parte, volverá a compartir el desafío con Pierre Gasly y confía en el ritmo mostrado por el Alpine durante las prácticas para recuperar posiciones. La salida, las paradas en boxes y las altas temperaturas previstas en el asfalto podrían jugar un papel clave en el desarrollo de una competencia que promete emociones desde la primera vuelta.
Seguí en esta cobertura en vivo todas las incidencias del GP de Barcelona, con el minuto a minuto de la actuación de Franco Colapinto, las principales maniobras, las estrategias de los equipos y la lucha por la victoria.