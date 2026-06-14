OpiniónColumnas Pareceres: la inversión social como camino hacia una sociedad sostenible Por Julio Picabea - Director de Desarrollo de Fundación León Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Hace 1 Hs Seguir en Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánRepública Argentina Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Virgencita descarta la alternativa del peronismo La radicalización del peronismo jaldista La importancia económica de los partidos políticos y las primarias Recuerdos fotográficos: 1958. Un futuro Nobel de Literatura visita Tucumán Fuga de cerebros Lo más popular Fin de semana largo: por qué este 15 de junio es feriado y qué prócer argentino se conmemora Por qué tu mascota se comporta mal en el veterinario: la ciencia detrás del miedo a las agujas y las mesas frías La costumbre ancestral de los graffitis: un viajante indio en Egipto hace 2.000 años El mito del agua caliente para quemar grasa: qué beneficios reales tiene y cuáles son solo creencias populares Cómo funciona la balanza de bioimpedancia que puede identificar diabetes tipo 2 sin estudios invasivos Ranking notas premium Adorni, el riesgo kuka y el mundo cuántico Al mal tiempo: quizás Roque Santeiro pueda asistirnos Una mirada al universo: ¿contaminan los viajes espaciales? Pensión para familiares de trabajadores esenciales fallecidos por covid-19 Recuerdos fotográficos: 1899. Lola Mora, escultora famosa con pantalón campesino