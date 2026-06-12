Baja la pobreza monetaria, pero persisten las privaciones sociales

La falta de acceso a un empleo decente y/o a un sistema de seguridad social no asistencial alcanza a alrededor de un tercio de los hogares, lo cual da cuenta de una proporción elevada y creciente de hogares excluidos de los mecanismos de protección. “En contextos caracterizados por altos niveles de informalidad y precariedad, amplios segmentos de la población quedan excluidos de mecanismos institucionales de protección frente a los riesgos sociales”, dice el informe al que accedió LA GACETA. Por caso, los datos de Tucumán reflejan la fragilidad en la que se encuentra un amplio sector de los trabajadores frente a los cambios de ciclos económicos. El 30,8% de los habitantes del aglomerado urbano del Gran Tucumán-Tafí Viejo se encuentran bajo la línea de pobreza. Y un dato que muestra la fragilidad de la población asalariada frente a los cambios es que el 49,4% de esa franja trabajadores (unos 144.000 casos) no fue registrada por sus empleadores, según la medición de la Dirección de Estadística de la Provincia al cierre de 2025. En la profundidad de ese dato radican otras cuestiones no menores: se registra que el 46,9% de las mujeres ocupadas tienen empleos informales. Asimismo los varones ocupados, el 53,1% no realiza aportes jubilatorios. Entre las mujeres ocupadas informales, se destaca el grupo de 30 a 64 años que representa el 30,4% del total de mujeres ocupadas informales. Dentro de los varones ocupados informales, se muestra este mismo grupo etario con una tasa de 33,6%.