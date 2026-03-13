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Fundación León presentó su Informe de Sostenibilidad 2025 y reafirmó su compromiso con la transparencia y el trabajo en red

La organización compartió los resultados de su gestión anual en un encuentro que reunió a referentes del sector público, empresas y organizaciones sociales.

Presentación de la Fundación León. Presentación de la Fundación León.
Hace 1 Hs

Fundación León realizó la presentación de su Informe de Sostenibilidad 2025, un ejercicio de rendición de cuentas que refleja el alcance, el impacto y la gestión de la organización durante el último año. El encuentro reunió a representantes del sector público, empresas y organizaciones de la sociedad civil, consolidando un espacio de diálogo sobre el valor de las alianzas para impulsar el desarrollo social.

La actividad se llevó a cabo en la flamante planta de Yuhmak, ubicada sobre la ruta camino al aeropuerto, y contó con la presencia de autoridades provinciales y representantes de empresas como Grupo El Azul, Santander, TP, San Miguel Global, Estudio Marchese, Grandi, Mesón y Asociados, La Gaceta, Yuhmak, SIEMPRE, Farmacias de la Rosa y EDET, La Argentina, Grupo Romar, Arcor, Argentigroup y Citromax, además de organizaciones como Fundación del Tucumán.

Durante la apertura, el director ejecutivo de Fundación León, Federico Díaz Marino, destacó la importancia de pensar la sostenibilidad como una estrategia y no como una tendencia pasajera. En ese marco, invitó a reflexionar sobre dos preguntas centrales: hasta dónde somos capaces de movilizar voluntades para transformar realidades y cómo hacerlo para lograr que ese impacto sea sostenible en el tiempo.

El encuentro reunió a representantes del sector público, empresas y organizaciones de la sociedad civil. El encuentro reunió a representantes del sector público, empresas y organizaciones de la sociedad civil.

La presentación del informe estuvo a cargo de Mónica Nieva, responsable del área de Monitoreo y Evaluación de la organización, quien explicó que el reporte se construye sobre estándares internacionales de transparencia (GRI, Global Reporting Initiative y la International Financial Reporting), permitiendo evaluar el desempeño institucional con criterios rigurosos. En su exposición también destacó la gobernanza de León y sus mecanismos de control, que garantizan procesos de supervisión responsables, seguros y transparentes.

Por su parte, el director de Desarrollo de la fundación, Julio Picabea, compartió los principales indicadores vinculados al alcance de los programas y proyectos que León impulsa en el territorio. En 2025, se alcanzaron a más de 31 personas con 28 programas y proyectos.

La actividad se realizó en la planta de Yuhmak, ubicada sobre la ruta camino al aeropuerto. La actividad se realizó en la planta de Yuhmak, ubicada sobre la ruta camino al aeropuerto.

Durante su intervención, Picabea también presentó un instrumento innovador: el Balance Social, una herramienta de rendición de cuentas destinada a las empresas que realizan su inversión social en las acciones de la organización.

“Cada peso tiene una inversión social”, remarcó Picabea, al explicar cómo esta herramienta permite visualizar el impacto concreto de los recursos que las empresas destinan a fortalecer oportunidades educativas, sociales y comunitarias.

En el acto reafirmaron el valor de las alianzas institucionales. En el acto reafirmaron el valor de las alianzas institucionales.

Al cierre del encuentro, las autoridades de Fundación León, encabezadas por su presidente, Máximo Bulacio, agradecieron la presencia de los distintos actores convocados y remarcaron la importancia de seguir trabajando de manera articulada. “La realidad y la coyuntura nos interpelan y nos exigen continuar construyendo juntos”, señalaron, reafirmando el valor de las alianzas para ampliar el alcance y la sostenibilidad de las acciones que buscan mejorar la vida de miles de personas.

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