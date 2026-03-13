Fundación León presentó su Informe de Sostenibilidad 2025 y reafirmó su compromiso con la transparencia y el trabajo en red

Al cierre del encuentro, las autoridades de Fundación León, encabezadas por su presidente, Máximo Bulacio, agradecieron la presencia de los distintos actores convocados y remarcaron la importancia de seguir trabajando de manera articulada. “La realidad y la coyuntura nos interpelan y nos exigen continuar construyendo juntos”, señalaron, reafirmando el valor de las alianzas para ampliar el alcance y la sostenibilidad de las acciones que buscan mejorar la vida de miles de personas.