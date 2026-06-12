Fundación León lanza "El Equipo Ideal": una campaña para apadrinar a 11 estudiantes y evitar que abandonen la escuela

La iniciativa juega con el espíritu del Mundial y propone mirar más allá de la cancha. Porque, así como cada cuatro años depositamos nuestras ilusiones en un equipo que representa nuestros sueños, existen cientos de jóvenes que todos los días entrenan la perseverancia, el esfuerzo y el compromiso para salir adelante a través de la educación. Cada uno de los 11 integrantes de este "Equipo Ideal" tiene una historia, un desafío y una meta. Son estudiantes que, con el acompañamiento de Fundación León y el aporte de personas comprometidas, pueden superar barreras económicas y sociales para completar su formación.