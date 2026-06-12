Fundación León lanza "El Equipo Ideal": una campaña para apadrinar a 11 estudiantes y evitar que abandonen la escuela
La iniciativa busca convocar a padrinos y madrinas que acompañen a jóvenes en situación de vulnerabilidad para que puedan terminar sus estudios secundarios. "El futuro de la Argentina se juega en cada aula", destacan.
Resumen para apurados
- Fundación León lanzó en Argentina la campaña 'El Equipo Ideal' para sumar padrinos que apoyen a 11 estudiantes vulnerables y evitar que abandonen la escuela secundaria.
- Inspirada en la pasión futbolera, la iniciativa busca que personas y empresas financien becas escolares mediante su web, reforzando el programa de apoyo social de la ONG.
- La campaña busca garantizar que los jóvenes terminen el secundario, promoviendo la solidaridad social como un factor clave para el desarrollo y futuro educativo del país.
En un año en el que la pasión por el fútbol y el álbum de figuritas vuelven a reunir a miles de argentinos, Fundación León invita a sumarse a otro equipo que también merece toda la hinchada: el de la educación. Con la campaña "El Equipo Ideal", la organización busca convocar a padrinos y madrinas que acompañen a 11 becados y becadas que necesitan apoyo para finalizar sus estudios secundarios y construir un proyecto de vida con más oportunidades.
La iniciativa juega con el espíritu del Mundial y propone mirar más allá de la cancha. Porque, así como cada cuatro años depositamos nuestras ilusiones en un equipo que representa nuestros sueños, existen cientos de jóvenes que todos los días entrenan la perseverancia, el esfuerzo y el compromiso para salir adelante a través de la educación. Cada uno de los 11 integrantes de este "Equipo Ideal" tiene una historia, un desafío y una meta. Son estudiantes que, con el acompañamiento de Fundación León y el aporte de personas comprometidas, pueden superar barreras económicas y sociales para completar su formación.
Una campaña que invita a sumarse
"El futuro de la Argentina no se juega solamente en una cancha. También se juega en cada aula, en cada libro y en cada oportunidad educativa", destacan desde León, que desde hace años impulsa programas de becas y acompañamiento para adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad y/o riesgo de abandonar la escuela. La campaña invita a empresas, familias y personas de la comunidad a convertirse en padrinos o madrinas, colaborando para que estos 11 estudiantes puedan seguir estudiando y cumplir el sueño de terminar la escuela secundaria. Donar es ponerse la camiseta de la educación. Es elegir ser parte del equipo que transforma vidas.
Cómo sumarse
Quienes deseen convertirse en padrinos o madrinas y apoyar a los becados de Fundación León pueden obtener más información y realizar su aporte a través de la web www.fundacionleon.org.ar/elequipoideal. "Porque hay partidos que se juegan todos los días. Y el más importante es el que define el futuro de nuestros jóvenes", remarcan desde la organización.