La tragedia que marcó el primer viaje de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota al norte argentino

Mucho antes de convertirse en una de las figuras más influyentes del rock argentino, el Indio Solari emprendió junto a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota una aventura que quedaría grabada para siempre en la historia de la banda. A comienzos de 1978, el grupo realizó su primera presentación oficial en Salta, un viaje que representó un hito para el naciente proyecto musical, pero que también terminó envuelto en una tragedia que golpeó de lleno a su entorno.