La tragedia que marcó el primer viaje de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota al norte argentino
El primer viaje del Indio Solari y Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota a Salta, en 1978, terminó marcado por una tragedia. Tras el histórico debut de la banda en el Polaco Bar, el guitarrista Ricardo Mayer sufrió un accidente automovilístico con consecuencias fatales.
Resumen para apurados
- Los Redonditos de Ricota sufrieron la muerte de su guitarrista Ricardo Mayer en un accidente en Salta en 1978, días después de realizar su primer show oficial allí.
- Cerca de 50 personas viajaron desde La Plata para el histórico debut en el Polaco Bar. Tras el recital, Mayer decidió quedarse unos días en el norte, donde ocurrió el choque.
- Este doloroso e histórico episodio, aunque poco conocido por el público masivo, marcó el inicio de la trayectoria de una de las bandas más influyentes del rock argentino.
Mucho antes de convertirse en una de las figuras más influyentes del rock argentino, el Indio Solari emprendió junto a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota una aventura que quedaría grabada para siempre en la historia de la banda. A comienzos de 1978, el grupo realizó su primera presentación oficial en Salta, un viaje que representó un hito para el naciente proyecto musical, pero que también terminó envuelto en una tragedia que golpeó de lleno a su entorno.
El histórico debut de Los Redondos en Salta
A principios de 1978, cerca de 50 personas partieron desde La Plata rumbo a Salta en un colectivo especialmente contratado para la ocasión. Entre músicos, artistas plásticos, actores, colaboradores y seguidores, el viaje reflejaba el espíritu colectivo que caracterizó a los primeros años de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
El recital tuvo lugar en el Polaco Bar, ubicado sobre calle Dean Funes 82, en la ciudad de Salta. Aunque el espectáculo estuvo marcado por la improvisación y algunos problemas técnicos, con el tiempo sería reconocido como la primera actuación oficial de la banda.
Aquella presentación se transformó en un acontecimiento histórico para los seguidores del grupo, ya que marcó el comienzo formal de una trayectoria que años más tarde revolucionaría la escena del rock nacional.
El fatal accidente de Ricardo Meyer
Finalizado el viaje, la mayoría de los integrantes regresó a Buenos Aires. Sin embargo, Ricardo Mayer, uno de los guitarristas que había participado de aquella experiencia fundacional, decidió permanecer algunos días más en el norte junto a su familia.
Fue durante esa estadía cuando ocurrió una tragedia que conmocionó al entorno de la banda. Mayer sufrió un grave accidente automovilístico que tuvo consecuencias fatales para los ocupantes del vehículo. Según se conoció posteriormente, el único sobreviviente fue su hija, quien logró salvar su vida en circunstancias consideradas milagrosas.
Un episodio poco conocido de la historia ricotera
La historia de Los Redondos suele estar asociada a recitales multitudinarios, discos emblemáticos y al fenómeno cultural que construyeron alrededor de la figura del Indio Solari. Sin embargo, los primeros años del grupo también estuvieron atravesados por momentos difíciles y episodios que quedaron fuera del conocimiento masivo.
El accidente de Ricardo Mayer ocurrió apenas días después de aquel histórico recital en Salta y se convirtió en uno de los capítulos más dolorosos vinculados al nacimiento de la banda.
Con el paso del tiempo, la presentación en el Polaco Bar pasó a formar parte de la leyenda ricotera, mientras que la tragedia posterior permanece como un recuerdo imborrable de aquella primera aventura que llevó al Indio Solari y a Los Redondos por las rutas del norte argentino.