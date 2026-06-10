Qué se sabe del trabajo de Bruno, el hijo del Indio Solari: aseguran que dona todo su salario
A pocos días de la muerte del Indio Solari, se difundieron datos sobre el trabajo de su hijo Bruno en la Legislatura de Buenos Aires. Fuentes consultadas por medios nacionales sostienen que dona íntegramente su sueldo al Hospital Garrahan.
Resumen para apurados
- Tras la muerte de su padre, trascendió que Bruno Solari trabaja para un diputado en la Legislatura bonaerense y donaría la totalidad de su sueldo al Hospital Garrahan.
- Ante versiones en redes, fuentes legislativas aclararon que el joven no es de planta permanente, trabaja de lunes a viernes y es considerado un empleado muy comprometido.
- El caso muestra el fuerte escrutinio público sobre el entorno de la familia Solari tras la muerte del músico, lo que mantendrá el perfil de su hijo bajo la mirada mediática.
A pocos días de la muerte de Carlos “Indio” Solari, una información vinculada a su hijo Bruno comenzó a circular con fuerza en redes sociales y distintos medios. El foco estuvo puesto en su situación laboral dentro de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y en las versiones sobre el cargo que ocupa y el salario que percibe.
La repercusión se produjo en medio de la conmoción generada por el fallecimiento del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, ocurrido el pasado 5 de junio a raíz de un accidente cerebrovascular hemorrágico no traumático. Días después, miles de fanáticos participaron de su despedida pública en el Polideportivo Gatica de Avellaneda.
Según publicaciones periodísticas difundidas en las últimas horas, Bruno Solari se desempeña en la Legislatura bonaerense desde hace aproximadamente un año. En ese contexto, también trascendieron datos sobre la modalidad de contratación y el ingreso económico que recibiría por sus tareas.
Qué dijeron desde la Cámara de Diputados bonaerense
Las versiones iniciales señalaban que Bruno formaba parte de la planta permanente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, fuentes de la Legislatura consultadas por distintos medios ofrecieron una explicación diferente sobre su situación laboral.
De acuerdo con esa información, el hijo del Indio Solari trabaja para un diputado provincial y desarrolla sus tareas de lunes a viernes. Además, las mismas fuentes indicaron que no integra la planta permanente del organismo legislativo.
Las aclaraciones surgieron luego de que el tema cobrara gran repercusión en redes sociales, donde se multiplicaron los comentarios sobre el vínculo de la familia Solari con la política bonaerense.
La versión sobre el destino de su salario
Otro de los aspectos que generó atención fue el relacionado con el uso que el único hijo del músico haría de los ingresos obtenidos por su trabajo. Según señalaron fuentes legislativas citadas por medios nacionales, el joven fue definido como un trabajador responsable y comprometido. Asimismo, aseguraron que dona la totalidad de su sueldo al Hospital Garrahan.
La difusión de estos datos coincidió con los días posteriores al fallecimiento del músico, una figura central en la historia del rock argentino cuya muerte provocó una profunda conmoción entre seguidores, artistas y referentes de la cultura nacional.