La Justicia autorizó la cremación de los restos del Indio Solari y se cerró la investigación por su muerte

Resumen para apurados
- La Justicia autorizó este martes la cremación del músico Indio Solari en Buenos Aires al recibir la autopsia, cerrando la causa que investigaba su deceso.
- El fallo del juez Jorge Rodríguez llega tras un velatorio multitudinario en Avellaneda y antes de un íntimo responso familiar previsto en el cementerio de Lanús.
- El cierre penal inicia la sucesión en Morón para definir el destino de su patrimonio, derechos de autor y regalías futuras a favor de su hijo Bruno y su esposa.
La Justicia autorizó este martes la cremación de los restos de Carlos “Indio” Solari. La resolución fue firmada por el juez de Garantías Jorge Rodríguez, luego de recibir los resultados de los estudios complementarios realizados durante la autopsia.
Con esta decisión, quedó cerrada la investigación judicial iniciada para determinar la averiguación causal de muerte del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
En las últimas horas también trascendió que se realizará un breve responso íntimo en el cementerio Municipal de Lanús, reservado para familiares y allegados.
La ceremonia llegará después de la multitudinaria despedida realizada en el Parque de los Trabajadores, en Villa Domínico, Avellaneda. El homenaje se extendió durante 18 horas y reunió a cerca de un millón de seguidores que llegaron desde distintos puntos de la Argentina para darle el último adiós.
“Gracias a todos los que hicieron este esfuerzo: tanto los que se acercaron y los que lloraron donde los sorprendió la pena, como las toneladas y muchachos y muchachas que hicieron posible y formaron parte de la organización descomunal que supuso esta despedida, en tiempo récord”, expresó la familia a través de un comunicado.
En el mismo mensaje recordaron una de las frases más emblemáticas de “Gualicho”, clásico de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota: “Él nos anticipó que las despedidas son estos dolores dulces”. Y agregaron: “Lo que no nos avisó fue que dolores dulces como estos iban a durar toda nuestra vida”.
Quiénes son los herederos
Tras el último adiós, ahora deberá iniciarse el trámite sucesorio en los tribunales civiles de Morón, jurisdicción correspondiente al último domicilio del músico. Para ello será necesario presentar la partida de defunción y la documentación relacionada con sus bienes.
De acuerdo con lo establecido por el Código Civil y Comercial, el principal heredero es su hijo Bruno Solari, de 25 años. También tendrá un rol central Virginia Inés Mones Ruiz, conocida como “Viru”, esposa del artista desde hace décadas y madre de su único hijo.
Hasta el momento no trascendió públicamente si el músico dejó testamento. En caso de existir, será la Justicia la encargada de determinar su validez y alcance. Si no hubiera disposición de última voluntad, la herencia se tramitará bajo las reglas de la sucesión legítima.
Determinar el patrimonio total del Indio Solari aparece como una tarea compleja. Su legado no se limita a bienes materiales, sino que también incluye activos que continuarán generando ingresos después de su muerte.
Entre ellos figuran su residencia en Parque Leloir, los derechos de autor de sus canciones, las regalías por reproducciones en plataformas digitales, los ingresos por ventas físicas de discos y libros, futuras reediciones, licencias comerciales y la explotación de su imagen.
Especialistas remarcan además que gran parte del valor económico de la herencia está asociada a ingresos futuros. Cada reproducción de sus canciones, cada reedición discográfica y cada utilización comercial de su nombre seguirá generando recursos para quienes administren su legado.