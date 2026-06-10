Se conoció la última foto del Indio Solari: así estaba un día antes de morir
La imagen fue difundida por Gastón Daus, amigo, asistente y cuidador del Indio Solari durante más de dos décadas. La fotografía fue tomada en Parque Leloir apenas un día antes del ACV hemorrágico que provocó la muerte del músico.
Resumen para apurados
- Gastón Daus difundió la última foto del músico Indio Solari en su casa de Parque Leloir, tomada el 4 de junio, un día antes de morir a los 77 años por un ACV hemorrágico.
- La imagen muestra al exlíder de Los Redondos en su jardín usando bastón por su Parkinson. Horas después, Solari sufrió el derrame fatal tras ingresar a su pileta climatizada.
- El documento generó gran conmoción en el rock argentino y miles de fanáticos despiden al artista, cuyo deceso marca el fin de una era para la música popular del país.
A pocos días de la muerte del Indio Solari, una imagen inédita comenzó a circular entre los fanáticos y rápidamente adquirió un valor especial. Se trata de la última fotografía conocida del histórico referente del rock argentino, captada apenas horas antes del accidente cerebrovascular hemorrágico que terminó con su vida el 5 de junio, a los 77 años.
La postal fue difundida por Gastón Daus, colaborador, cuidador y amigo del músico durante más de dos décadas. Junto con la imagen, compartió un emotivo mensaje que reflejó la estrecha relación que ambos construyeron a lo largo de los años.
Cómo era la última imagen del Indio Solari
La fotografía muestra al artista en el jardín de su casa de Parque Leloir. En la escena aparece de pie, junto a un árbol de hojas rojizas, con lentes oscuros, ropa de abrigo y el bastón que utilizaba en los últimos tiempos debido a las dificultades derivadas de la enfermedad de Parkinson.
Según explicó Daus en su publicación, la foto fue tomada el 4 de junio de 2026, apenas un día antes de la muerte del músico. Horas después de ese momento, Solari compartió una cena con su familia y más tarde se dirigió a la pileta climatizada de su vivienda, un espacio que frecuentaba para aliviar los dolores vinculados a su enfermedad. Allí sufrió el ACV hemorrágico que resultó fatal.
El conmovedor mensaje del asistente del Indio Solari
La difusión de la imagen estuvo acompañada por un texto cargado de emoción. En él, Daus recordó los 26 años de amistad y trabajo compartidos con el cantante y expresó el profundo dolor que le dejó su partida.
En su despedida, evocó además el apodo con el que el músico lo llamaba habitualmente y agradeció el tiempo vivido a su lado, destacando los valores y enseñanzas que recibió durante todos esos años.
El posteo tuvo una enorme repercusión entre seguidores del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que encontraron en esa fotografía un documento único de las últimas horas de una de las figuras más influyentes de la música argentina.
La coincidencia con una imagen de su madre
Otro detalle que llamó la atención de los admiradores fue el parecido entre esta última fotografía y una imagen de Celina Estelita Choy, conocida como “Chicha”, la madre del músico.
Años atrás, el propio Solari había compartido esa fotografía familiar en su libro Recuerdos que mienten un poco. En ambas imágenes aparece un entorno similar de Parque Leloir, con árboles y vegetación que remiten a un espacio muy significativo para la familia.
La relación del artista con la memoria de sus padres ya había quedado reflejada en distintos momentos de su obra. Uno de los ejemplos más recordados fue la portada de El ruiseñor, el amor y la muerte, el último disco de estudio grabado junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, donde utilizó una fotografía de sus padres durante la juventud.
La aparición de esta última imagen sumó un nuevo capítulo a la despedida del Indio Solari, cuyo fallecimiento generó una profunda conmoción en el mundo de la música y movilizó a miles de seguidores en todo el país.