Se conoció la última foto del Indio Solari: así estaba un día antes de morir

Según explicó Daus en su publicación, la foto fue tomada el 4 de junio de 2026, apenas un día antes de la muerte del músico. Horas después de ese momento, Solari compartió una cena con su familia y más tarde se dirigió a la pileta climatizada de su vivienda, un espacio que frecuentaba para aliviar los dolores vinculados a su enfermedad. Allí sufrió el ACV hemorrágico que resultó fatal.