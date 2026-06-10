CulturaMúsica

Se conoció la última foto del Indio Solari: así estaba un día antes de morir

La imagen fue difundida por Gastón Daus, amigo, asistente y cuidador del Indio Solari durante más de dos décadas. La fotografía fue tomada en Parque Leloir apenas un día antes del ACV hemorrágico que provocó la muerte del músico.

El Indio Solari murió en su casa en Parque Leloir, en el partido bonaerense de Ituzaingó.
El Indio Solari murió en su casa en Parque Leloir, en el partido bonaerense de Ituzaingó.
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Gastón Daus difundió la última foto del músico Indio Solari en su casa de Parque Leloir, tomada el 4 de junio, un día antes de morir a los 77 años por un ACV hemorrágico.
  • La imagen muestra al exlíder de Los Redondos en su jardín usando bastón por su Parkinson. Horas después, Solari sufrió el derrame fatal tras ingresar a su pileta climatizada.
  • El documento generó gran conmoción en el rock argentino y miles de fanáticos despiden al artista, cuyo deceso marca el fin de una era para la música popular del país.
Resumen generado con IA

A pocos días de la muerte del Indio Solari, una imagen inédita comenzó a circular entre los fanáticos y rápidamente adquirió un valor especial. Se trata de la última fotografía conocida del histórico referente del rock argentino, captada apenas horas antes del accidente cerebrovascular hemorrágico que terminó con su vida el 5 de junio, a los 77 años.

La oscura historia detrás de “¡Me matan, Limón!”, la canción del Indio Solari inspirada en los últimos minutos de Pablo Escobar

La oscura historia detrás de “¡Me matan, Limón!”, la canción del Indio Solari inspirada en los últimos minutos de Pablo Escobar

La postal fue difundida por Gastón Daus, colaborador, cuidador y amigo del músico durante más de dos décadas. Junto con la imagen, compartió un emotivo mensaje que reflejó la estrecha relación que ambos construyeron a lo largo de los años.

La última postal del Indio Solari: la imagen inédita que difundió su cuidador y amigo La última postal del Indio Solari: la imagen inédita que difundió su cuidador y amigo Instagram

Cómo era la última imagen del Indio Solari

La fotografía muestra al artista en el jardín de su casa de Parque Leloir. En la escena aparece de pie, junto a un árbol de hojas rojizas, con lentes oscuros, ropa de abrigo y el bastón que utilizaba en los últimos tiempos debido a las dificultades derivadas de la enfermedad de Parkinson.

Según explicó Daus en su publicación, la foto fue tomada el 4 de junio de 2026, apenas un día antes de la muerte del músico. Horas después de ese momento, Solari compartió una cena con su familia y más tarde se dirigió a la pileta climatizada de su vivienda, un espacio que frecuentaba para aliviar los dolores vinculados a su enfermedad. Allí sufrió el ACV hemorrágico que resultó fatal.

El conmovedor mensaje del asistente del Indio Solari

La difusión de la imagen estuvo acompañada por un texto cargado de emoción. En él, Daus recordó los 26 años de amistad y trabajo compartidos con el cantante y expresó el profundo dolor que le dejó su partida.

En su despedida, evocó además el apodo con el que el músico lo llamaba habitualmente y agradeció el tiempo vivido a su lado, destacando los valores y enseñanzas que recibió durante todos esos años.

El posteo tuvo una enorme repercusión entre seguidores del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que encontraron en esa fotografía un documento único de las últimas horas de una de las figuras más influyentes de la música argentina.

La coincidencia con una imagen de su madre

Otro detalle que llamó la atención de los admiradores fue el parecido entre esta última fotografía y una imagen de Celina Estelita Choy, conocida como “Chicha”, la madre del músico.

Años atrás, el propio Solari había compartido esa fotografía familiar en su libro Recuerdos que mienten un poco. En ambas imágenes aparece un entorno similar de Parque Leloir, con árboles y vegetación que remiten a un espacio muy significativo para la familia.

La relación del artista con la memoria de sus padres ya había quedado reflejada en distintos momentos de su obra. Uno de los ejemplos más recordados fue la portada de El ruiseñor, el amor y la muerte, el último disco de estudio grabado junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, donde utilizó una fotografía de sus padres durante la juventud.

La aparición de esta última imagen sumó un nuevo capítulo a la despedida del Indio Solari, cuyo fallecimiento generó una profunda conmoción en el mundo de la música y movilizó a miles de seguidores en todo el país.

Temas Carlos "Indio" SolariMuerte del Indio Solari
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Dónde velarán al Indio Solari?: la familia se contactó con Racing y el Gobierno ofreció Tecnópolis

¿Dónde velarán al Indio Solari?: la familia se contactó con Racing y el Gobierno ofreció Tecnópolis

La Justicia autorizó la cremación de los restos del Indio Solari y se cerró la investigación por su muerte

La Justicia autorizó la cremación de los restos del Indio Solari y se cerró la investigación por su muerte

El último adiós al Indio Solari: así lo despiden los músicos de Los Redondos y Los Fundamentalistas

El último adiós al Indio Solari: así lo despiden los músicos de Los Redondos y Los Fundamentalistas

Qué se sabe sobre la muerte el Indio Solari: se conocieron detalles del primer parte policial

Qué se sabe sobre la muerte el Indio Solari: se conocieron detalles del primer parte policial

Murió el Indio Solari: cuáles fueron sus últimas apariciones públicas y cómo convivió con el Parkinson

Murió el Indio Solari: cuáles fueron sus últimas apariciones públicas y cómo convivió con el Parkinson

Lo más popular
Ratifican el sobreseimiento de los jugadores de Vélez acusados de abuso sexual
1

Ratifican el sobreseimiento de los jugadores de Vélez acusados de abuso sexual

La radicalización del peronismo jaldista
2

La radicalización del peronismo jaldista

Volvió Messi y volvió la ilusión: Argentina cerró con una goleada su preparación para el Mundial
3

Volvió Messi y volvió la ilusión: Argentina cerró con una goleada su preparación para el Mundial

UNT: suspendieron la Asamblea Universitaria de hoy y reabren el proceso para elegir rector
4

UNT: suspendieron la Asamblea Universitaria de hoy y reabren el proceso para elegir rector

Cano advierte sobre la infiltración narco en las estructura políticas de la provincia
5

Cano advierte sobre la infiltración narco en las estructura políticas de la provincia

Ranking notas premium
Cicatrices, desconfianzas y señales de Jaldo para el peronismo de Tucumán de cara a 2027
1

Cicatrices, desconfianzas y señales de Jaldo para el peronismo de Tucumán de cara a 2027

El PJ cambió de apoderado y afloraron todo tipo de especulaciones
2

El PJ cambió de apoderado y afloraron todo tipo de especulaciones

Cambios en el PJ: “Haré hasta lo imposible para mantener la unidad”, declaró Acevedo
3

Cambios en el PJ: “Haré hasta lo imposible para mantener la unidad”, declaró Acevedo

La Cámara de Apelaciones ratificó la cautelar contra Pagani y dejó en manos de la UNT la salida electoral
4

La Cámara de Apelaciones ratificó la cautelar contra Pagani y dejó en manos de la UNT la salida electoral

Reserva de Horco Molle: qué cambió en El Gomero tras la muerte de Benjamín Olariaga
5

Reserva de Horco Molle: qué cambió en El Gomero tras la muerte de Benjamín Olariaga

Más Noticias
Qué se sabe del trabajo de Bruno, el hijo del Indio Solari: aseguran que dona todo su salario

Qué se sabe del trabajo de Bruno, el hijo del Indio Solari: aseguran que dona todo su salario

Volvió Messi y volvió la ilusión: Argentina cerró con una goleada su preparación para el Mundial

Volvió Messi y volvió la ilusión: Argentina cerró con una goleada su preparación para el Mundial

Ratifican el sobreseimiento de los jugadores de Vélez acusados de abuso sexual

Ratifican el sobreseimiento de los jugadores de Vélez acusados de abuso sexual

Interna en el justicialismo: Acevedo bajó la tensión, pero cuestionó las formas

Interna en el justicialismo: Acevedo bajó la tensión, pero cuestionó las formas

Cano advierte sobre la infiltración narco en las estructura políticas de la provincia

Cano advierte sobre la infiltración narco en las estructura políticas de la provincia

El secuestro de 470 kilos de cocaína: ¿quién está detrás del envío de la droga?

El secuestro de 470 kilos de cocaína: ¿quién está detrás del envío de la droga?

UNT: suspendieron la Asamblea Universitaria de hoy y reabren el proceso para elegir rector

UNT: suspendieron la Asamblea Universitaria de hoy y reabren el proceso para elegir rector

Hugo Saab, sobre la elección de rector de la UNT: “Pienso que Pagani sí podrá ser candidato”

Hugo Saab, sobre la elección de rector de la UNT: “Pienso que Pagani sí podrá ser candidato”

Comentarios