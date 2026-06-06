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Miles de seguidores homenajearon al Indio Solari con un banderazo en el Obelisco y hubo incidentes con la Policía

El cantante falleció este viernes a los 77 años y la despedida pública se realizará este domingo 7 de junio en Avellaneda.

OBELISCO. Una multitud se reunió para rendir homenaje al Indio Solari.
OBELISCO. Una multitud se reunió para rendir homenaje al Indio Solari. FOTO GENTILEZA DIARIO LA NACIÓN.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Miles de fans homenajearon al fallecido Indio Solari este sábado en el Obelisco porteño por su deceso, en una concentración que registró incidentes y un detenido.
  • El conflicto se desató cuando la policía intentó desalojar a vendedores ambulantes, generando corridas y pedradas que obligaron a desplegar un camión hidrante.
  • Las autoridades bonaerenses preparan un fuerte operativo de seguridad para el velatorio de este domingo en Avellaneda, previendo otra movilización masiva de seguidores.
Resumen generado con IA

Una multitud se congregó esta tarde en el Obelisco para despedir a Carlos Indio Solari, en la previa al velatorio que se llevará a cabo este domingo en el Parque Dominico de Avellaneda.

Desde temprano, seguidores del histórico cantante comenzaron a reunirse en el microcentro porteño con banderas, remeras y carteles alusivos al artista. Muchos lucían prendas con imágenes del Indio o de las bandas que lideró a lo largo de su carrera, mientras que otros exhibían tatuajes vinculados a su obra musical.

Entre los presentes también hubo quienes llevaron recuerdos personales de los recitales a los que asistieron, como entradas y otros objetos relacionados con la trayectoria del músico. En medio de la emotiva convocatoria, uno de los fanáticos expresó en diálogo con el canal de noticias C5N: “El Indio va a ser siempre el Indio, es nuestro y argentino”.

Incidentes durante el banderazo en el Obelisco

La jornada de homenaje tuvo momentos de tensión cuando la Policía de la Ciudad intentó retirar a vendedores ambulantes que se encontraban en la zona del Obelisco. La intervención derivó en los primeros conflictos del banderazo y una persona fue detenida.

Según se observó en el lugar, algunas personas reaccionaron arrojando objetos, entre ellos botellas, hacia los agentes. Frente a esa situación, las fuerzas de seguridad formaron un cordón con escudos y avanzaron para intentar controlar el área.

Los incidentes se registraron sobre la Plaza de la República, donde se produjeron corridas y momentos de confusión. Minutos después llegaron más efectivos en motocicletas y también un camión hidrante para reforzar el operativo.

Cómo será el operativo de seguridad para el velatorio del Indio Solari

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y el municipio de Avellaneda informaron los detalles del dispositivo que se desplegará este domingo durante el velatorio de Carlos “Indio” Solari en el Parque Dominico.

El operativo contará con efectivos de la Policía bonaerense, personal de la Superintendencia de Cuerpo, apoyo del Grupo Motorizado, agentes de tránsito y postas sanitarias distribuidas en el lugar.

Además, se indicó que el ingreso al Polideportivo “José María Gatica”, ubicado en Avenida Bartolomé Mitre 5000, se realizará a través de un corredor habilitado en el cruce de la Avenida Bartolomé Mitre y la calle San Lorenzo, con dirección hacia Darwin.

Mientras se ultiman los preparativos para la despedida oficial, miles de seguidores continúan manifestando su cariño por el artista en distintos puntos del país, en una muestra de la dimensión popular que alcanzó su figura dentro del rock argentino.

Temas Muerte del Indio Solari Buenos AiresCarlos "Indio" Solari
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