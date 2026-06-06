Miles de seguidores homenajearon al Indio Solari con un banderazo en el Obelisco y hubo incidentes con la Policía

Entre los presentes también hubo quienes llevaron recuerdos personales de los recitales a los que asistieron, como entradas y otros objetos relacionados con la trayectoria del músico. En medio de la emotiva convocatoria, uno de los fanáticos expresó en diálogo con el canal de noticias C5N: “El Indio va a ser siempre el Indio, es nuestro y argentino”.