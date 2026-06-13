Seguridad

Hallan el cuerpo calcinado de una mujer dentro de un auto en Tucumán: tenía un cable atado en el cuello

La víctima fue encontrada en el interior de un vehículo incendiado, en la zona este de la capital. Investigan si fue un femicidio.

ENCONTRARON UNA MUJER CALCINADA. El cuerpo estaba en el interior de un vehículo incendiado calle Francia al 1.100.
ENCONTRARON UNA MUJER CALCINADA. El cuerpo estaba en el interior de un vehículo incendiado calle Francia al 1.100.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La policía de Tucumán halló el viernes el cuerpo calcinado de Cinthia Lazarte, de 41 años, dentro de un auto incendiado con un cable al cuello, investigándose como femicidio.
  • El hallazgo ocurrió en la calle Francia al 1.100. Los peritos investigan si la víctima falleció antes del incendio o si el fuego fue provocado para ocultar pruebas del crimen.
  • El caso bajo la hipótesis de femicidio movilizó a la justicia tucumana, que busca determinar las causas de muerte de la mujer mientras analiza pruebas recolectadas en la escena.
Resumen generado con IA

La Justicia investiga la muerte de una mujer cuyo cuerpo fue hallado calcinado dentro de un auto, a pocas cuadras del parque 9 de Julio, sobre calle Francia al 1.100. Por las características del caso, se analizan distintas hipótesis, entre ellas la posibilidad de que se haya tratado de un femicidio.

La víctima fue identificada como Cinthia Verónica Lazarte, alias "Piba". Tenía 41 años solía frecuentar la zona, según pudieron averiguar fuentes policiales. 

El hallazgo se produjo durante las últimas horas del viernes y dio lugar a un amplio operativo en el que participaron efectivos policiales, peritos forenses y autoridades judiciales.

Según la información preliminar surgida de la investigación, el cadáver fue encontrado dentro de un vehículo completamente afectado por el fuego. Durante las primeras inspecciones realizadas en la escena, los investigadores detectaron un elemento que incrementó las sospechas sobre un posible crimen: la víctima presentaba una atadura en el cuello.

INVESTIGAN SI SE TRATÓ DE UN FEMICIDO. La víctima fue identificada como Cinthia Verónica Lazarte. INVESTIGAN SI SE TRATÓ DE UN FEMICIDO. La víctima fue identificada como Cinthia Verónica Lazarte.

Ese dato, sumado al estado en que fue hallado el cuerpo, llevó a profundizar las pericias para determinar si la mujer falleció antes de que se iniciara el incendio o si el fuego habría sido utilizado para intentar ocultar evidencias vinculadas a un femicidio.

Tras el descubrimiento, personal policial acordonó la zona con el objetivo de preservar posibles rastros y facilitar el trabajo de los especialistas. En el lugar intervinieron peritos criminalísticos y funcionarios judiciales encargados de recolectar pruebas que permitan reconstruir lo ocurrido.

Temas 9 de JulioFemicidio
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Las mansiones del poder, un clásico tucumano
1

Las mansiones del poder, un clásico tucumano

Se presentó un sospechoso del envío de 470 kilos de cocaína
2

Se presentó un sospechoso del envío de 470 kilos de cocaína

El trasfondo del cambio de apoderado del PJ: una crónica de balances, desconfianzas y versiones
3

El trasfondo del cambio de apoderado del PJ: una crónica de balances, desconfianzas y versiones

Hallan el cuerpo calcinado de una mujer dentro de un auto en Tucumán: tenía un cable atado en el cuello
4

Hallan el cuerpo calcinado de una mujer dentro de un auto en Tucumán: tenía un cable atado en el cuello

Estados Unidos goleó 4-1 a Paraguay y arrancó el Mundial con una actuación más que convincente
5

Estados Unidos goleó 4-1 a Paraguay y arrancó el Mundial con una actuación más que convincente

Ranking notas premium
El adiós al Indio Solari: cuatro claves de la Argentina que se murió con él
1

El adiós al Indio Solari: cuatro claves de la Argentina que se murió con él

Las mansiones del poder, un clásico tucumano
2

Las mansiones del poder, un clásico tucumano

La Corte Suprema de la Nación dejó firme la condena contra Albaca por el encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos
3

La Corte Suprema de la Nación dejó firme la condena contra Albaca por el encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos

El trasfondo del cambio de apoderado del PJ: una crónica de balances, desconfianzas y versiones
4

El trasfondo del cambio de apoderado del PJ: una crónica de balances, desconfianzas y versiones

Condenan a 10 integrantes de una organización narco que operaba en barrios de Tucumán y dentro de Villa Urquiza
5

Condenan a 10 integrantes de una organización narco que operaba en barrios de Tucumán y dentro de Villa Urquiza

Más Noticias
Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y dónde ver en vivo el partido

Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y dónde ver en vivo el partido

Estados Unidos goleó 4-1 a Paraguay y arrancó el Mundial con una actuación más que convincente

Estados Unidos goleó 4-1 a Paraguay y arrancó el Mundial con una actuación más que convincente

Acusado de un transfemicidio: “Ricky” Puenzo fue atrapado por haber usado las redes sociales

Acusado de un transfemicidio: “Ricky” Puenzo fue atrapado por haber usado las redes sociales

Se presentó un sospechoso del envío de 470 kilos de cocaína

Se presentó un sospechoso del envío de 470 kilos de cocaína

El trasfondo del cambio de apoderado del PJ: una crónica de balances, desconfianzas y versiones

El trasfondo del cambio de apoderado del PJ: una crónica de balances, desconfianzas y versiones

“Hay que ser optimistas: de algún modo levantaremos la cosecha”

“Hay que ser optimistas: de algún modo levantaremos la cosecha”

Las mansiones del poder, un clásico tucumano

Las mansiones del poder, un clásico tucumano

Reflotan la idea del transporte elevado para el Gran Tucumán: ¿qué dice el proyecto?

Reflotan la idea del transporte elevado para el Gran Tucumán: ¿qué dice el proyecto?

Comentarios