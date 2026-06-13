Hallan el cuerpo calcinado de una mujer dentro de un auto en Tucumán: tenía un cable atado en el cuello

Resumen para apurados
- La policía de Tucumán halló el viernes el cuerpo calcinado de Cinthia Lazarte, de 41 años, dentro de un auto incendiado con un cable al cuello, investigándose como femicidio.
- El hallazgo ocurrió en la calle Francia al 1.100. Los peritos investigan si la víctima falleció antes del incendio o si el fuego fue provocado para ocultar pruebas del crimen.
- El caso bajo la hipótesis de femicidio movilizó a la justicia tucumana, que busca determinar las causas de muerte de la mujer mientras analiza pruebas recolectadas en la escena.
La Justicia investiga la muerte de una mujer cuyo cuerpo fue hallado calcinado dentro de un auto, a pocas cuadras del parque 9 de Julio, sobre calle Francia al 1.100. Por las características del caso, se analizan distintas hipótesis, entre ellas la posibilidad de que se haya tratado de un femicidio.
La víctima fue identificada como Cinthia Verónica Lazarte, alias "Piba". Tenía 41 años solía frecuentar la zona, según pudieron averiguar fuentes policiales.
El hallazgo se produjo durante las últimas horas del viernes y dio lugar a un amplio operativo en el que participaron efectivos policiales, peritos forenses y autoridades judiciales.
Según la información preliminar surgida de la investigación, el cadáver fue encontrado dentro de un vehículo completamente afectado por el fuego. Durante las primeras inspecciones realizadas en la escena, los investigadores detectaron un elemento que incrementó las sospechas sobre un posible crimen: la víctima presentaba una atadura en el cuello.
Ese dato, sumado al estado en que fue hallado el cuerpo, llevó a profundizar las pericias para determinar si la mujer falleció antes de que se iniciara el incendio o si el fuego habría sido utilizado para intentar ocultar evidencias vinculadas a un femicidio.
Tras el descubrimiento, personal policial acordonó la zona con el objetivo de preservar posibles rastros y facilitar el trabajo de los especialistas. En el lugar intervinieron peritos criminalísticos y funcionarios judiciales encargados de recolectar pruebas que permitan reconstruir lo ocurrido.