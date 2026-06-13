Copa del Mundo

Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y dónde ver en vivo el partido

La "Canarinha" inicia su camino en la Copa del Mundo con un exigente compromiso frente al último semifinalista africano.

Brasil se encuentra con Marruecos en el Mundial 2026.
Brasil se encuentra con Marruecos en el Mundial 2026.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Brasil y Marruecos debutan hoy a las 19 en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey por la primera fecha del Grupo C del Mundial 2026, con el objetivo de iniciar con un triunfo.
  • El equipo de Ancelotti llega tras golear a Panamá y vencer a Egipto, mientras que Marruecos, semifinalista en Qatar 2022, viene de vencer a Madagascar y empatar con Noruega.
  • Este cruce es clave para definir el liderazgo del Grupo C, midiendo el favoritismo histórico de Brasil para lograr su sexto título frente al consolidado crecimiento africano.
Resumen generado con IA

Brasil y Marruecos se enfrentarán hoy desde las 19 en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey por la primera fecha del Grupo C del Mundial 2026. El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti intentará comenzar con una victoria su camino hacia el sexto título de su historia, mientras que los africanos buscarán dar el golpe y ratificar el crecimiento que mostraron en los últimos años.

La selección brasileña llega con buenas sensaciones tras los amistosos previos al certamen, en los que goleó 6-2 a Panamá y superó 2-1 a Egipto. Marruecos, por su parte, arriba con el impulso de haber sido semifinalista en Qatar 2022 y luego de vencer 4-0 a Madagascar e igualar 1-1 con Noruega en sus últimos compromisos de preparación. 

Posible formación de Brasil vs Marruecos, por el Mundial 2026 

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gleison Bremer y Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes y Lucas Paquetá; Vinicius, Endrick y Raphinha.

Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad y Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Brahim Díaz, Azzedine Ounahi y Abdessamad Ezzalzouli; Ismael Saibari.

Datos del partido y por donde ver el Mundial 2026 

Hora: 19.00

TV: Telefé

Árbitro: Slavko Vinčić (ESL)

VAR: Felix Zwayer (ALE)

Estadio: Nueva York/Nueva Jersey

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