Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y dónde ver en vivo el partido

Brasil y Marruecos se enfrentarán hoy desde las 19 en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey por la primera fecha del Grupo C del Mundial 2026. El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti intentará comenzar con una victoria su camino hacia el sexto título de su historia, mientras que los africanos buscarán dar el golpe y ratificar el crecimiento que mostraron en los últimos años.