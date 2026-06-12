¿Una nueva oportunidad? Aseguran que Facundo Arana y María Susini se habrían reconciliado

El momento estuvo marcado por una situación inesperada, ya que antes de revelar la identidad de los protagonistas, uno de los integrantes del ciclo dejó escapar uno de los nombres. “¡Se te escapó, bobo!”, le reprocharon entre risas en el estudio. De Brito también reaccionó al error y comentó: “Ay, Pepe... Ves por qué no podés ser mi sucesor natural. Además, se arruinó su propio enigmático, no el de otros”.