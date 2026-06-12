¿Una nueva oportunidad? Aseguran que Facundo Arana y María Susini se habrían reconciliado

Resumen para apurados
- Ángel de Brito reveló en el programa LAM que el actor Facundo Arana y la modelo María Susini se reconciliaron en Argentina tras haberse separado en enero de 2026.
- Tras distanciarse en verano por decisión de Susini, la pareja de casi 20 años volvió a conectar recientemente para dialogar y resolver diferencias familiares y de salud.
- Aunque ninguno confirmó públicamente la reconciliación, la noticia genera gran expectativa sobre el futuro de una de las parejas más populares del espectáculo local.
La separación de Facundo Arana y María Susini fue una de las noticias que más sorprendió al mundo del espectáculo a comienzos de 2026. A finales de enero, la pareja confirmó el fin de una relación de casi dos décadas y tres hijos en común, aunque siempre aseguró que la ruptura se había producido en buenos términos.
Tras conocerse la noticia, Susini decidió pasar el verano en la costa argentina, mientras que Arana debió enfrentar las consultas de la prensa sobre los motivos de la inesperada decisión. Aunque nunca trascendieron oficialmente las razones de la separación, circularon versiones sobre un posible malestar de los hijos de la pareja con el actor.
Ahora, cuando ya transcurrieron casi cinco meses desde aquel anuncio, surgió una versión que alimenta las esperanzas de una reconciliación. La información fue dada a conocer por Ángel de Brito durante una emisión de *LAM* (América), en medio de uno de los tradicionales enigmas del programa.
El momento estuvo marcado por una situación inesperada, ya que antes de revelar la identidad de los protagonistas, uno de los integrantes del ciclo dejó escapar uno de los nombres. “¡Se te escapó, bobo!”, le reprocharon entre risas en el estudio. De Brito también reaccionó al error y comentó: “Ay, Pepe... Ves por qué no podés ser mi sucesor natural. Además, se arruinó su propio enigmático, no el de otros”.
Luego de la broma, el conductor confirmó la información que manejaba el programa. “Facundo Arana y María Sussini están reconciliados”, aseguró.
Según la versión difundida en el ciclo, el actor no estaba convencido de la separación cuando se produjo la crisis. En cambio, habría sido su esposa quien decidió tomar distancia durante el verano para reflexionar sobre su presente personal y definir qué quería para el futuro.
“En el último tiempo volvieron a conectar por un montón de cuestiones familiares y con el tiempo decidieron volver a apostar al amor. No sé si esto significa que van a volver para siempre. Facundo respetó su decisión en su momento, pero según me cuenta mi fuente, él nunca se quiso separar”, recapituló Ochoa durante el programa.
Además, el panelista recordó algunos de los temas familiares que habrían contribuido al acercamiento. “En este último tiempo se habló mucho del tema de la familia, se habló de su hija y un tema de salud”, señaló, al referirse a uno de los aspectos que habría permitido que retomaran el diálogo y buscaran resolver sus diferencias.
Por el momento, ni Facundo Arana ni María Susini confirmaron públicamente la versión de la reconciliación. Tampoco realizaron declaraciones sobre el tema. Sin embargo, las revelaciones realizadas en LAM volvieron a poner a la pareja en el centro de la escena y alimentaron las especulaciones sobre una posible nueva etapa juntos.