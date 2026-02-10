Secciones
La acusación de Moria Casán contra Gabriela Sari: ¿es la nueva novia de Facundo Arana?

Tras la sorpresiva separación del actor y María Susini, crecen las versiones de un romance entre Facundo Arana y Gabriela Sari, alimentadas por posteos sugerentes.

La acusación de Moria Casán contra Gabriela Sari: ¿es la nueva novia de Facundo Arana? Foto: Instagram
Por Milagro Corbalán Hace 1 Hs

Las redes sociales dan siempre qué hablar. Esa pequeña ventana a la vida privada le valió a Gabriela Sari el título de ser la nueva novia de Facundo Arana. La prensa rosa bonaerense enseguida empezó a unir los cables para dar forma a un supuesto romance, a poco más de un mes de que el actor anunciara su separación de María Susini, su pareja de décadas.

En medio del escándalo y de los primeros e incipientes rumores sobre el noviazgo, Moria Casán puso en duda la teoría de una amistad cercana. En “La mañana con Moria”, el programa que conduce la diva, se hizo un repaso por el vínculo Arana-Sari, pero la “One” no tardó en poner en duda la versión oficial de la historia e insinuar incluso que Sari ocultaba algo.

¿Gabriela Sari y Facundo Arana están juntos?

Además de una amistad que empezó en la época de “Muñeca brava”, Sari y Arana comparten otro rasgo en común: ambos se separaron recientemente, luego de haber mantenido largas relaciones con figuras del espectáculo. El año pasado, Sari puso fin a su vínculo de más de 10 años con Darian “Rulo” Schijman. Luego, en enero, Susini confirmó también su separación de Arana.

Sin demasiados ánimos de dar declaraciones ni de aplacar las aguas, Sari hizo una polémica publicación en sus redes sociales. “Enamórate de ti, de la vida y luego de quien tú quieras”, una frase de Frida Kahlo. Rápidamente la cita fue interpretada como un desafío a quienes difundieron la historia del nuevo romance. Pero Sari, que siempre eligió mantener su vida privada en un bajo perfil, no explicó el origen de tal posteo.

Además, días después de la separación oficial de Arana, Sari había posteado una imagen de su hija junto al actor, hablando sobre las vueltas de la vida. También había acompañado tal escrito con emojis de corazones, lo que despertó las primeras sospechas de los más observadores. Moria, por su parte, insinuó que las personas de perfil bajo que dejaban ese tipo de pistas, algo querían comunicar o dejar ver.

“Entre las familias son muy amigos, se empezó a hacer público el vínculo con ‘Muñeca Brava’. Ahí se hicieron muy amigos. Son de esas familias que comen juntos, salen juntos”, argumentó una de las panelistas del programa de la “One”. Pero esa explicación no bastó para que la diva creyera que no había más que una simple amistad y, en cambio, continuó defendiendo la idea del romance y hasta de un amorío clandestino en paralelo a su matrimonio.

