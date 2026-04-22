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"Estamos durmiendo en lugares separados": la íntima confesión de María Susini sobre su presente con Facundo Arana

Sus declaraciones buscaron poner fin a rumores circulando con fuerza desde último verano.

Estamos durmiendo en lugares separados: la íntima confesión de María Susini sobre su presente con Facundo Arana Revista Paparazzi
Por Virginia Daniela Gómez Hace 35 Min

Resumen para apurados

  • María Susini confirmó en televisión que atraviesa un proceso de separación de Facundo Arana, aclarando que duermen en lugares distintos pero mantienen un vínculo de amor y respeto.
  • La modelo rompió el silencio ante Pampita Ardohain para frenar rumores de divorcio. Detalló que, aunque no hay términos legales definitivos, priorizan el bienestar de sus hijos.
  • El anuncio marca una transición madura en una de las parejas más emblemáticas del espectáculo argentino, enfocada en procesar el distanciamiento sin conflictos mediáticos.
Resumen generado con IA

María Susini rompió silencio y habló del momento sentimental que le toca vivir frente a cámaras. Durante charla íntima, con Pampita Ardohain como conductora que logró entrar de forma directa en su mente "Hoy no sé cómo es tu situación personal... si estás en pareja, separada, si estás divorciada, como dicen algunos medios...". Estas palabras buscaron poner fin a rumores circulando con fuerza desde último verano.

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En ciclo televisivo, invitada detalló vínculo actual mantenido con padre de sus hijos, actor Facundo Arana. Ella explicó transición delicada sin recurrir a términos definitivos o legales. Respecto al tema, declaró: "No, no estoy divorciada de Facundo, es un proceso, pero que está encarado con tanto amor... Y hay tanta historia juntos... que no te puedo decir otra cosa. Pero sí, en este momento estamos durmiendo en lugares separados y nos queremos mucho y nos respetamos mucho y nos importan nuestros hijos y nuestra familia".

Cuál es su vinculo actual con Facundo Arana

La ex pareja se muestra junta seguido ante el público a pesar del distanciamiento físico. Susini aclaró encuentros casuales reflejando profundidad afectiva construida durante muchísimas temporadas. Afirmó con naturalidad: "Mirá, que nos vean tomando algo es buenísimo... ¡Son muchos años, es mucha historia!".

Ante la repregunta de Pampita sobre posibilidad para gestos íntimos, entrevistada buscó precisar verdadero significado tras acciones. Dicha aclaración subrayó prioridad absoluta puesta en bienestar familiar. Manifestó: "No, pará, pará... Estamos en pleno proceso, con mucha dulzura, mucho amor, y cuidando la familia".

Soledad y Reencuentro Personal

Presentadora Pampita analizó dificultades emocionales surgidas al perder cotidianeidad con compañero vital. Reflexionando sobre cambio de rutina, anfitriona comentó: "Tenés que acostumbrate a ya no tener a la otra persona que siempre estaba a tu lado...". María respondió destacando conexión espiritual capaz para trascender paredes dentro habitación compartida. Seguridad interna permite transitar etapa actual con serenidad absoluta.

Finalmente, protagonista de historia confesó encontrar consuelo en propia compañía mientras asimila falta del contacto nocturno. Abordando intimidad, ella relató: "Sí, lo que pasa que a Facu no lo voy a sentir lejos... es como que la paso bien conmigo misma; no la paso mal. Entonces, si me lo preguntás hoy, por lo menos no es algo que lo sufra". 

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