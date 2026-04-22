"Estamos durmiendo en lugares separados": la íntima confesión de María Susini sobre su presente con Facundo Arana

En ciclo televisivo, invitada detalló vínculo actual mantenido con padre de sus hijos, actor Facundo Arana. Ella explicó transición delicada sin recurrir a términos definitivos o legales. Respecto al tema, declaró: "No, no estoy divorciada de Facundo, es un proceso, pero que está encarado con tanto amor... Y hay tanta historia juntos... que no te puedo decir otra cosa. Pero sí, en este momento estamos durmiendo en lugares separados y nos queremos mucho y nos respetamos mucho y nos importan nuestros hijos y nuestra familia".