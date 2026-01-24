Así es la casa familiar de Facundo Arana y María Susini: estilo campestre con vista al lago y un refugio para animales

El espíritu de vida natural se refuerza con una huerta que ocupa un lugar destacado dentro de la propiedad. Allí la familia cultiva verduras y hierbas que forman parte de su alimentación diaria, integrando el trabajo manual y el cuidado de la tierra a la rutina. En sintonía con ese estilo, la casa también funciona como refugio para animales: conviven perros de distintos tamaños, gatos y una llamita que se convirtió en una de las presencias más llamativas del lugar.