Así es la casa familiar de Facundo Arana y María Susini: estilo campestre con vista al lago y un refugio para animales

En medio de la reciente separación de Arana y Susini, así es la casa que comparten junto a sus hijos: un refugio junto al lago donde conviven el arte, la naturaleza y el amor por los animales.

Facundo Arana y María Susini construyeron un refugio campestre lejos del ruido mediático Facundo Arana y María Susini construyeron un refugio campestre lejos del ruido mediático Infobae
La separación de Facundo Arana y María Susini se convirtió en uno de los temas del momento y despertó un fuerte interés no solo por su historia personal, sino también por la vida que construyeron juntos lejos del ruido mediático. En ese contexto, vuelve a cobrar protagonismo la casa familiar que todavía comparten, un espacio pensado como refugio, con vista al lago y una impronta marcada por la calma, la creatividad y el contacto con la naturaleza.

Facundo Arana y María Susini se reencontraron en Mar del Plata e ilusionaron con una posible reconciliación

El hogar refleja un estilo de vida ligado al bienestar y a lo esencial, con ambientes destinados al arte y un fuerte compromiso con el cuidado de los animales. Más allá de la ruptura, la casa resume una etapa significativa de la pareja y se presenta como el escenario de una vida cotidiana basada en la tranquilidad, el paisaje y los vínculos profundos.

La casa campestre de Facundo Arana y María Susini tiene un cuarto de arte La casa campestre de Facundo Arana y María Susini tiene un cuarto de arte Instagram

En plena separación, así es la casa de Facundo Arana y María Susini en Tigre

Rodeada de árboles y aire puro, en una zona de Tigre, la casa que Facundo Arana y María Susini construyeron juntos se presenta como un refugio campestre en contacto pleno con la naturaleza. El parque ocupa un rol central, con amplios sectores de césped y espacios pensados para el descanso al aire libre. Un deck de madera funciona como continuidad del interior hacia el exterior y está diseñado como punto de encuentro para reuniones familiares.

Los hijos de Facundo Arana y María Susini en la chimenea de la casa familiar Los hijos de Facundo Arana y María Susini en la chimenea de la casa familiar Caras

La estética de la vivienda se apoya en un estilo rústico, con la madera como material dominante en pisos, techos y mobiliario, lo que aporta calidez y una fuerte conexión con el entorno natural. Los ambientes priorizan la funcionalidad, la comodidad y el uso cotidiano, sin resignar el encanto artesanal.

El muelle es uno de los espacios más disfrutado por Facundo Arana junto a su familia El muelle es uno de los espacios más disfrutado por Facundo Arana junto a su familia Ciudad Magazine

El espíritu de vida natural se refuerza con una huerta que ocupa un lugar destacado dentro de la propiedad. Allí la familia cultiva verduras y hierbas que forman parte de su alimentación diaria, integrando el trabajo manual y el cuidado de la tierra a la rutina. En sintonía con ese estilo, la casa también funciona como refugio para animales: conviven perros de distintos tamaños, gatos y una llamita que se convirtió en una de las presencias más llamativas del lugar.

La casa de Facundo Arana y María Susini es también un refugio animal La casa de Facundo Arana y María Susini es también un refugio animal Caras

La decoración acompaña con detalles simples y sin excesos, transmitiendo la idea de un hogar vivido y en permanente diálogo con el jardín. Entre los espacios más personales se destaca el cuarto de arte, donde el actor desarrolla su faceta creativa rodeado de instrumentos, lienzos y materiales que forman parte de su día a día.

