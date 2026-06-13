Folclore: Melina Cabocota vincula tradición y emoción

Desde hace dos décadas, Melina Cabocota recorre la escena folclórica del país con un canto que combina la fuerza de la tierra tucumana con una interpretación profunda y renovada cargada de emoción y sentimiento de pertenencia.
La cantante estará esta noche, desde las 21, en el teatro municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1.550) con su recital “Mi voz, mi verdad” en el Teatro Municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1550), en el que pretende “transportar a todos al corazón de las tradiciones para honrar nuestras raíces en un viaje por el sentir íntimo del folclore, donde el poncho, el pañuelo y la voz se funden en una sola identidad”, le dice a LA GACETA.
Estará acompañada por Axel Giménez, Romina Cabocota, Valentino Scarafiocca, Nazareno Lechesi, Maximiliano Lechesi, Roberto Cisterna y Javier Jimenez, con la presencia como invitados especiales de Quique Yance, Francisco Santamarina, David Robles y el grupo Tawa. “Quiero expresar el amor y el respeto por nuestra cultura”, resalta.
Otra propuesta musical estará protagonizada por Néstor Garnica con su Fiesta del Violinero, que tendrá lugar desde las 22 en el club Sportivo Floresta (avenida Colón 471), de la que participarán además Demi Carabajal, La Yunta, Los 3 del Río, Las 4 Cuerdas, Azul Gallia, Martuy Bongiovanni y Diego Molina.
En el circuito de peñas, El Cardón (Las Heras 50) recibirá a Alma Rodríguez con temas de raíz folclórica, acompañado por Emilio Díaz, Javier Podazza, Manolo Herrera y Tino Coronel. La Escondida (Miguel Lillo 234) recibirá a Nahuel Mendiolar, Velay, David Risso y Lucas Lizondo; La Casa de Yamil (España 153), a Romina Barros y Los Serenateños; y el Alto de la Lechuza (Marco Avelllaneda y 24 de Septiembre), a Karlos Roldán, Las Voces del Chúcaro, La Changada, Los Wamay y Chiretes.
En el bar El industrial de Tafí Viejo (avenida Alem 501) cantará el Dúo Tafí; y en Preludio de Banda del Río Salí (Sarmiento y Lavalle) lo hará José Costilla, secundado por Los Changos de la Bancada.
En la feria SOS Tierra (avenida Perón 2.700, Yerba Buena), La Kebradora -Magui Luna, Gonzalo García, Lukas Cuellar, Javier Paz y Sonia Quanelle- actuará a las 20 con folclore y música tropical. Ritmos latinoamericanos sonarán en Dionisio Casa Cultural (La Plata 927) en el encuentro “Tropicante, resistencia sonidera”, donde desde las 21.30 estarán Las Musicletas, Efecto Amapola y Ronda de Tambores.
Collage para niños
Por aparte, esta tarde, entre las 15 y las 17, en el Museo Mercedes Sosa Casa Natal (pasaje Calixto del Corro 344) se realizará el taller “Mercedes en collage”, destinado a niños de entre seis y 13 años y dictado por el artista visual Narciso Villa, autor de los murales que decoran las inmediaciones de la casona de infancia de la Negra.
Los participantes aprenderán técnicas para crear una obra artística ensamblando o pegando diversos elementos sobre un soporte como papel, lienzo o madera. La inscripción debe realizarse al número 381-5095025. Los cupos son limitados.