Folclore: Melina Cabocota vincula tradición y emoción

La cantante estará esta noche, desde las 21, en el teatro municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1.550) con su recital “Mi voz, mi verdad” en el Teatro Municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1550), en el que pretende “transportar a todos al corazón de las tradiciones para honrar nuestras raíces en un viaje por el sentir íntimo del folclore, donde el poncho, el pañuelo y la voz se funden en una sola identidad”, le dice a LA GACETA.