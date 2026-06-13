Habrá poesía, música y reflexión en el MUNT

En esta oportunidad, la jornada contará con la presencia de Víctor Redondo, reconocido poeta, editor y gestor cultural, considerado una de las voces más destacadas de la poesía argentina contemporánea. Junto a él participarán los escritores Pablo Romero, Ruth Contreras, Gabi Olivé, Natalia Trouvé y Sergio Lizárraga, quienes compartirán lecturas de sus obras.