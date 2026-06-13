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Habrá poesía, música y reflexión en el MUNT

Nueva edición de “El mundo es decirlo”, con Víctor Redondo.

REFERENTE. Víctor Redondo es poeta, editor y gestor cultural.
REFERENTE. Víctor Redondo es poeta, editor y gestor cultural.
Hace 6 Hs

El Museo de la Universidad Nacional de Tucumán (MUNT, San Martín 1.535) será escenario hoy desde las 18 de una nueva edición de “El mundo es decirlo”, un ciclo que propone celebrar la palabra poética a través del encuentro entre escritores, artistas y público.

La iniciativa, que tendrá su segunda edición, se presenta como un espacio abierto para la reflexión, el intercambio de ideas y el diálogo en torno a la poesía contemporánea, combinando lecturas y música.

En esta oportunidad, la jornada contará con la presencia de Víctor Redondo, reconocido poeta, editor y gestor cultural, considerado una de las voces más destacadas de la poesía argentina contemporánea. Junto a él participarán los escritores Pablo Romero, Ruth Contreras, Gabi Olivé, Natalia Trouvé y Sergio Lizárraga, quienes compartirán lecturas de sus obras.

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La propuesta incluirá además un espacio destinado a editoriales independientes, fortaleciendo la circulación de nuevas publicaciones y el vínculo entre autores y lectores. El encuentro culminará con una presentación musical a cargo de Lourdes García Barraza.

Organizado por las poetas y gestoras culturales Mónica Cazón, Liliana Massara, Irupé Arroyo, Luciana García Barraza y Delfina Terán Cossio, el ciclo busca afianzarse como un ámbito de difusión, intercambio y promoción de la producción poética actual en Tucumán.

Temas Museo de la Universidad Nacional de Tucumán
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