La madrugada coscoína es territorio de Melina Cabocota

“Sin dudas, Cosquín sigue siendo ese lugar donde todos los folcloristas quieren estar. Es la vidriera que permite que las propuestas de los artistas lleguen a cada rincón del país y del mundo”, afirma la tucumana Melina Cabocota. Con más de 20 años dedicados al canto y un presente repartido entre los escenarios locales y los de otras provincias, esta noche llevará las zambas norteñas a suelo cordobés, en la penúltima noche del evento, que será abierta por Por Siempre Tucu (ver “Octava Luna”).