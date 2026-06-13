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Danza-teatro: una celebración ritual para un mundo mejor

Emilse Villalba dirige la obra de danza-teatro “Memorias de Rezabaile” en la sala Orestes Caviglia, con músicos y bailarines en escena

ENCUENTRO. “Memorias de Rezabaile” recrea una fiesta tradicional espiritual de las comunidades rurales.
ENCUENTRO. “Memorias de Rezabaile” recrea una fiesta tradicional espiritual de las comunidades rurales.
Fabio Ladetto
Por Fabio Ladetto Hace 6 Hs

“Memorias de Rezabaile” recreará esta noche, en la sala Orestes Caviglia (San Martín 251) desde las 21 la experiencia, el ritual y el encuentro tradicional sagrado de celebración que sucede en una festividad religiosa en zonas rurales del NOA, para el cumplimiento de una promesa o el pedido de milagro a algún santo o virgen.

Emilse Villalba tiene a su cargo la dirección de esta obra de danza-teatro del grupo Zamba Negra, que reúne a 10 bailarines y seis músicos en escena: el elenco lo componen Lauti Corres, Juan Cruz Torres, Romy Méndez, Felipe Villalba, Noelia Antelo, Belén Sappia, Gabriela Legname, Silvina Pereda, Oscar Ulises Preciado, Lourdes Giroud, Emilse Galván, Florencia Lencina, Federico Grande, Lucila Gómez Proto, Anto Guerriero y Juliana Pérez Navarro. La puesta es de María José Stefani.

“Asisten todos los vecinos. Hay alabanzas recogidas de la tradición familiar, se alternan rezos con música y baile, y se ofrece comida y bebida con generosidad”, describe Villalba.

- ¿Dónde se guardan los recuerdos?

- Podrían quedar en la memoria, pero hay también de los que se guardan con los sentidos y en el cuerpo... El cuerpo tiene una memoria que es capaz de conectarnos con legados tan antiguos como nuestros ancestros.

- ¿Paga un costo tener el cuerpo como reservorio?

- Sólo si se quedan estancados, quietos y sin dar frutos. Si a aquello que guardamos le damos movimiento y lo liberamos para compartir, es transformador para uno mismo y para quienes te rodean. El arte es una gran herramienta para comunicar y transformar aquello que no alcanza con las palabras.

- ¿Cuál es el objetivo de la propuesta?

- Apuntamos a rescatar la memoria colectiva, porque creemos hay información que nos sirve ahora, para salvar nuestro presente, para evolucionar como sociedad. Hay una historia que se cuenta en escena y son estas memorias danzadas y cantadas por estos artistas. Memorias de tiempos de ritual, quizás pasado y futuro, donde se traza un puente de conexión con el mundo de abajo y el mundo de arriba. Es el escenario perfecto para una danza de almas que cantan y rezan a su tierra. Quizá sea el mismo Rezabaile el que ellos recuerdan. Quizás sus almas ya se conocieron en estos tiempos sagrados.

Habrá poesía, música y reflexión en el MUNT

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- ¿Por qué evocar el pasado?

- Honrarlo permite estar en paz y agradecidos con nuestros padres y abuelos; es fundamental para estar en armonía con el presente y poder hoy estar siendo. A su vez este estado de conciencia y conexión con un todo, implica también preguntarse qué mundo dejamos a nuestros hijos y qué acciones y oraciones realizamos en nuestro cotidiano para bendecir ese porvenir.

- ¿Qué significa la danza?

- Como todo arte, salva. Son herramientas poderosas que nos pueden rescatar en estos tiempos de tanto indivualismo, donde no hay tiempo de frenar para encontrarse con otros en prácticas que alimentan el espíritu. Es urgente el encuentro y que nuestro folclore narre el momento actual, que sea contado por cuerpos y deseos actuales. Volver a sentirnos parte de un folclore vivo. Es un grito de urgencia y, a la vez, una invitación a ser parte. a volver a practicar rituales que nos permitan evolucionar como sociedad. El presente es una oportunidad que nos da este universo para ser mejores. Encontrarnos en la ternura, en la belleza de la danza, es motivo para celebrar, creer y confiar en las personas.

Melina Cabocota vincula tradición y emoción

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- ¿Hay algo para celebrar en este momento histórico?

- Es motivo para celebrar las batallas que venimos ganando hasta ahora. Nos han enseñado a levantar la voz, a hacernos escuchar, que es un derecho que nunca vamos a resignar. Vamos a levantar nuestras banderas más alto y gritar cada vez más fuerte hasta lograr vivir en un mundo más justo y amable para todos los seres que lo habitan.

Temas sala Orestes Caviglia
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