Danza-teatro: una celebración ritual para un mundo mejor

- Como todo arte, salva. Son herramientas poderosas que nos pueden rescatar en estos tiempos de tanto indivualismo, donde no hay tiempo de frenar para encontrarse con otros en prácticas que alimentan el espíritu. Es urgente el encuentro y que nuestro folclore narre el momento actual, que sea contado por cuerpos y deseos actuales. Volver a sentirnos parte de un folclore vivo. Es un grito de urgencia y, a la vez, una invitación a ser parte. a volver a practicar rituales que nos permitan evolucionar como sociedad. El presente es una oportunidad que nos da este universo para ser mejores. Encontrarnos en la ternura, en la belleza de la danza, es motivo para celebrar, creer y confiar en las personas.