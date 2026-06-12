Política

Lisandro Catalán invitó a Macome a sumarse al proyecto de La Libertad Avanza

El libertario sostuvo que la incorporación de distintos sectores demuestra que “no hay rencores ni diferencias personales cuando el objetivo es transformar Tucumán”.

TUCUMÁN. Catalán invitó a Macome a sumarse al proyecto de La Libertad Avanza.
TUCUMÁN. Catalán invitó a Macome a sumarse al proyecto de La Libertad Avanza.
Hace 1 Hs

El presidente de La Libertad Avanza Tucumán, Lisandro Catalán, invitó al legislador José Macome a integrarse al proyecto político que impulsa en la provincia, luego de su reciente apartamiento.

La convocatoria fue dada a conocer por el propio Macome a través de sus redes sociales, donde confirmó el acercamiento y expresó su respaldo al proceso de transformación que propone el espacio libertario en la provincia. Además, destacó el liderazgo que ejerce Catalán dentro de la oposición local.

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Por su parte, Catalán sostuvo que la incorporación de distintos sectores demuestra que “no hay rencores ni diferencias personales cuando el objetivo es transformar Tucumán”. En ese sentido, afirmó que la prioridad es construir una alternativa capaz de sacar a la provincia de “la decadencia absoluta” en la que, según consideró, se encuentra actualmente.

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El dirigente libertario remarcó que el desafío es reunir a todos aquellos que compartan la voluntad de impulsar cambios profundos en Tucumán, dejando de lado disputas políticas y enfocándose en un proyecto común de transformación.

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