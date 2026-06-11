Lisandro Catalán: “Le vamos a arrancar Tucumán de las manos a una mafia enquistada hace 43 años”

En uno de los tramos más encendidos de su discurso, Catalán aseguró que las elecciones del próximo año marcarán el fin de un ciclo político en la provincia. “El año que viene, en mayo, le vamos a arrancar de las manos la gloriosa provincia de Tucumán a una mafia enquistada hace 43 años. Y se la vamos a arrancar los tucumanos de bien, los que quieren producir, los que quieren trabajar, los que quieren abrir sus comercios y que el fruto de ese esfuerzo no termine en manos de los mismos de siempre”, expresó.