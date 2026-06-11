Política

Lisandro Catalán: “Le vamos a arrancar Tucumán de las manos a una mafia enquistada hace 43 años”

El dirigente libertario aseguró que las elecciones del próximo año marcarán el fin de un ciclo político en la provincia.

LA LIBERTAD AVANZA. Lisandro Catalán lanzó duras críticas contra el oficialismo provincial.
LA LIBERTAD AVANZA. Lisandro Catalán lanzó duras críticas contra el oficialismo provincial.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Lisandro Catalán (LLA) anunció en Tucumán que buscará ganar las elecciones de 2025 y reformar la Constitución para terminar con 'una mafia enquistada' hace 43 años.
  • El dirigente cuestionó la carta magna provincial reformada por Alperovich por consolidar privilegios políticos, en un marco de duras críticas a la gestión de Osvaldo Jaldo.
  • Este avance de LLA perfila una fuerte polarización en Tucumán para 2025, donde el oficialismo peronista enfrentará un desafío directo a su hegemonía institucional de décadas.
Resumen generado con IA

El presidente de La Libertad Avanza (LLA) Tucumán, Lisandro Catalán, lanzó duras críticas contra el oficialismo provincial y ratificó que una eventual gestión libertaria impulsará una profunda reforma institucional, incluyendo la convocatoria a una reforma constitucional.

“Hace falta una Reforma Constitucional y vamos a convocarla si nos toca gobernar. Tenemos puntos básicos muy claros para transformar Tucumán”, afirmó Catalán durante una actividad política en la provincia.

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El dirigente sostuvo que la actual carta magna, reformada durante la gestión de José Alperovich, fue diseñada para consolidar el poder del sistema político que gobierna la provincia desde hace décadas.

“Hace 20 años se hizo una reforma constitucional en el gobierno de Alperovich para darle institucionalidad a un sistema político que se apoderó de Tucumán, que lo secuestró y no lo quiere largar”, disparó.  

En uno de los tramos más encendidos de su discurso, Catalán aseguró que las elecciones del próximo año marcarán el fin de un ciclo político en la provincia. “El año que viene, en mayo, le vamos a arrancar de las manos la gloriosa provincia de Tucumán a una mafia enquistada hace 43 años. Y se la vamos a arrancar los tucumanos de bien, los que quieren producir, los que quieren trabajar, los que quieren abrir sus comercios y que el fruto de ese esfuerzo no termine en manos de los mismos de siempre”, expresó.

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Además, cuestionó a la dirigencia gobernante por los privilegios acumulados durante décadas de gestión. “Mientras miles de tucumanos hacen esfuerzos para salir adelante, vemos cómo algunos viven en mansiones de barrios privados y siguen beneficiándose de un sistema que solo favorece a una minoría”, concluyó.

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