Cuál es el mecanismo de las estafas con las billeteras virtuales

Sin embargo, en el fuero penal también se registró un incremento de denuncias vinculadas con delitos económicos cometidos a través de billeteras virtuales. Fuentes del Ministerio Público Fiscal explicaron que no todos los casos son investigados porque, en muchas oportunidades, los damnificados aportaron voluntariamente la información utilizada para concretar las maniobras. La intervención judicial suele producirse cuando se comprueba que los sospechosos obtuvieron esos datos sin autorización de sus titulares.