Milei respaldó a Catalán: compartió en sus redes un video de un acto en Tucumán

Resumen para apurados
- Javier Milei respaldó a Lisandro Catalán en Tucumán este 11 de junio al compartir el video de un acto de La Libertad Avanza en Concepción, consolidando el armado oficialista.
- El acto reunió a 3.000 militantes. Catalán, vicejefe de Gabinete de Interior, criticó el gasto de la Legislatura y la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo en Tucumán.
- El gesto de Milei consolida el armado territorial de La Libertad Avanza en Tucumán para próximas elecciones y posiciona a Catalán como referente clave frente al PJ local.
El presidente Javier Milei retuiteó en sus redes sociales un video del acto que La Libertad Avanza realizó en la ciudad de Concepción, Tucumán, donde más de 3.000 militantes participaron de un encuentro encabezado por el vicejefe de Gabinete del Interior y referente libertario provincial, Lisandro Catalán.
Gracias a todos los que dan la batalla cultural dÃa a dÃa en toda la provincia. En TucumÃ¡n la libertad avanza y es imparable. Â¡Lo mejor estÃ¡ por venir! pic.twitter.com/sKJqL4HCzj— La Libertad Avanza TucumÃ¡n (@llatucoficial) June 11, 2026
La publicación del mandatario nacional fue interpretada dentro del espacio libertario como una clara señal de respaldo al armado político que Catalán viene consolidando en la provincia de cara a los próximos desafíos electorales. Desde el entorno del dirigente tucumano destacaron que el retuiteo presidencial constituye una muestra de apoyo al crecimiento territorial de La Libertad Avanza en Tucumán.
El acto realizado en Concepción reunió a dirigentes, militantes y referentes de distintos puntos de la provincia y se convirtió en una de las mayores demostraciones de fuerza del espacio libertario en territorio tucumano. Durante su discurso, Catalán convocó a ampliar la base política del movimiento.
"Estamos abriendo las puertas a los tucumanos de bien, sin importar si vienen del radicalismo, el PRO o el peronismo, siempre que el objetivo sea sacar a la provincia adelante", expresó ante los asistentes.
No obstante, aclaró que la incorporación de nuevos sectores debe responder a los principios del proyecto libertario. "No se trata de sumar por sumar; este proyecto está por encima de cualquier interés individual de quienes antes fueron funcionales al oficialismo", sostuvo.
Fuertes cuestionamientos a Jaldo y al gasto público
Uno de los momentos más destacados del encuentro fue cuando Catalán apuntó contra el manejo de los recursos públicos en Tucumán. El dirigente cuestionó que la Legislatura provincial absorba el 3,6% del presupuesto y criticó la falta de transparencia en torno a los ingresos de los legisladores.
Además, lanzó duras críticas al gobernador Osvaldo Jaldo y a la agenda política provincial. "Escuché a Jaldo hablar de fórmulas y elecciones; yo le digo que se dedique a gestionar y a resolver los problemas de los tucumanos", afirmó.
El evento contó con la presencia del intendente Alejandro Molinuevo, los diputados nacionales Gerardo Huesen y Federico Pelli, la referente de CREO Paula Omodeo y el influencer libertario Iñaki Gutiérrez, entre otros dirigentes y referentes afines al oficialismo nacional.
La repercusión del acto llegó hasta la Casa Rosada, donde Milei decidió compartir en sus redes las imágenes de la convocatoria. Para Catalán y el armado libertario tucumano, el gesto presidencial fue leído como una ratificación del respaldo político al crecimiento de La Libertad Avanza en la provincia.