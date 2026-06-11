Milei respaldó a Catalán: compartió en sus redes un video de un acto en Tucumán

La publicación del mandatario nacional fue interpretada dentro del espacio libertario como una clara señal de respaldo al armado político que Catalán viene consolidando en la provincia de cara a los próximos desafíos electorales. Desde el entorno del dirigente tucumano destacaron que el retuiteo presidencial constituye una muestra de apoyo al crecimiento territorial de La Libertad Avanza en Tucumán.