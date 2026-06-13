Nadima Pecci se suma a La Libertad Avanza Tucumán bajo la conducción de Lisandro Catalán

Resumen para apurados
- La exlegisladora Nadima Pecci se incorporó hoy a La Libertad Avanza en Tucumán, bajo el liderazgo de Lisandro Catalán, para fortalecer el armado político de la provincia.
- Pecci regresa a la política activa tras dedicarse a la academia y luego de su ruptura en 2021 con Fuerza Republicana, partido que abandonó por diferencias con Ricardo Bussi.
- La llegada de Pecci representa un refuerzo estratégico de perfil de centro-derecha para LLA, que busca consolidar su estructura y disputar el poder político en Tucumán.
La exlegisladora Nadima Pecci confirmó hoy su incorporación a las filas de La Libertad Avanza (LLA) en Tucumán. La dirigente se integra así al armado político que lidera Lisandro Catalán, actual referente del espacio libertario en la provincia y pieza clave del Gobierno nacional.
A través de sus redes sociales, Pecci manifestó su entusiasmo por el nuevo desafío. “Estoy para sumar. Agradezco la convocatoria de Lisandro Catalán; solo mediante la unidad de quienes queremos terminar con 40 años de decadencia podremos transformar nuestra provincia”, señaló.
Con este movimiento, Pecci regresa a la escena política activa tras un período dedicado a la academia y al análisis institucional. "Su incorporación es un refuerzo estratégico para LLA, dada su experiencia parlamentaria y su perfil de centro-derecha", dijeron en un comunicado firmado por los referentes de los libertarios en Tucumán.
Cabe recordar que Pecci integró las filas de Fuerza Republicana, espacio que abandonó en 2021 tras una mediática ruptura con Ricardo Bussi, al renunciar entonces a su banca y a su candidatura a diputada nacional por diferencias irreconciliables con la conducción partidaria.