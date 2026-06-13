Política

Nadima Pecci se suma a La Libertad Avanza Tucumán bajo la conducción de Lisandro Catalán

A través de sus redes sociales, Pecci manifestó su entusiasmo por el nuevo desafío en el escenario político.

Nadima Pecci y Lisandro Catalán, ahora juntos en LLA.
Nadima Pecci y Lisandro Catalán, ahora juntos en LLA.
Hace 11 Min

Resumen para apurados

  • La exlegisladora Nadima Pecci se incorporó hoy a La Libertad Avanza en Tucumán, bajo el liderazgo de Lisandro Catalán, para fortalecer el armado político de la provincia.
  • Pecci regresa a la política activa tras dedicarse a la academia y luego de su ruptura en 2021 con Fuerza Republicana, partido que abandonó por diferencias con Ricardo Bussi.
  • La llegada de Pecci representa un refuerzo estratégico de perfil de centro-derecha para LLA, que busca consolidar su estructura y disputar el poder político en Tucumán.
Resumen generado con IA

La exlegisladora Nadima Pecci confirmó hoy su incorporación a las filas de La Libertad Avanza (LLA) en Tucumán. La dirigente se integra así al armado político que lidera Lisandro Catalán, actual referente del espacio libertario en la provincia y pieza clave del Gobierno nacional.

A través de sus redes sociales, Pecci manifestó su entusiasmo por el nuevo desafío. “Estoy para sumar. Agradezco la convocatoria de Lisandro Catalán; solo mediante la unidad de quienes queremos terminar con 40 años de decadencia podremos transformar nuestra provincia”, señaló.

Con este movimiento, Pecci regresa a la escena política activa tras un período dedicado a la academia y al análisis institucional. "Su incorporación es un refuerzo estratégico para LLA, dada su experiencia parlamentaria y su perfil de centro-derecha", dijeron en un comunicado firmado por los referentes de los libertarios en Tucumán. 

Cabe recordar que Pecci integró las filas de Fuerza Republicana, espacio que abandonó en 2021 tras una mediática ruptura con Ricardo Bussi, al renunciar entonces a su banca y a su candidatura a diputada nacional por diferencias irreconciliables con la conducción partidaria.

Temas TucumánNadima PecciLisandro Catalán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Lisandro Catalán invitó a Macome a sumarse al proyecto de La Libertad Avanza

Lisandro Catalán invitó a Macome a sumarse al proyecto de La Libertad Avanza

Milei respaldó a Catalán: compartió en sus redes un video de un acto en Tucumán

Milei respaldó a Catalán: compartió en sus redes un video de un acto en Tucumán

Lo más popular
Hallan el cuerpo calcinado de una mujer dentro de un auto en Tucumán: tenía un cable atado en el cuello
1

Hallan el cuerpo calcinado de una mujer dentro de un auto en Tucumán: tenía un cable atado en el cuello

Las mansiones del poder, un clásico tucumano
2

Las mansiones del poder, un clásico tucumano

Se presentó un sospechoso del envío de 470 kilos de cocaína
3

Se presentó un sospechoso del envío de 470 kilos de cocaína

El trasfondo del cambio de apoderado del PJ: una crónica de balances, desconfianzas y versiones
4

El trasfondo del cambio de apoderado del PJ: una crónica de balances, desconfianzas y versiones

Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y dónde ver en vivo el partido
5

Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y dónde ver en vivo el partido

Ranking notas premium
Las mansiones del poder, un clásico tucumano
1

Las mansiones del poder, un clásico tucumano

El adiós al Indio Solari: cuatro claves de la Argentina que se murió con él
2

El adiós al Indio Solari: cuatro claves de la Argentina que se murió con él

La Corte Suprema de la Nación dejó firme la condena contra Albaca por el encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos
3

La Corte Suprema de la Nación dejó firme la condena contra Albaca por el encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos

El trasfondo del cambio de apoderado del PJ: una crónica de balances, desconfianzas y versiones
4

El trasfondo del cambio de apoderado del PJ: una crónica de balances, desconfianzas y versiones

Condenan a 10 integrantes de una organización narco que operaba en barrios de Tucumán y dentro de Villa Urquiza
5

Condenan a 10 integrantes de una organización narco que operaba en barrios de Tucumán y dentro de Villa Urquiza

Más Noticias
Hallan el cuerpo calcinado de una mujer dentro de un auto en Tucumán: tenía un cable atado en el cuello

Hallan el cuerpo calcinado de una mujer dentro de un auto en Tucumán: tenía un cable atado en el cuello

Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y dónde ver en vivo el partido

Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y dónde ver en vivo el partido

Estados Unidos goleó 4-1 a Paraguay y arrancó el Mundial con una actuación más que convincente

Estados Unidos goleó 4-1 a Paraguay y arrancó el Mundial con una actuación más que convincente

Presunto enriquecimiento ilícito: las rectificaciones no despejan las dudas sobre Adorni

Presunto enriquecimiento ilícito: las rectificaciones no despejan las dudas sobre Adorni

Macri quiere fuera a Adorni, pero no apoya su censura

Macri quiere fuera a Adorni, pero no apoya su censura

Se presentó un sospechoso del envío de 470 kilos de cocaína

Se presentó un sospechoso del envío de 470 kilos de cocaína

Buscan que la ciudad de Juan Bautista Alberdi sea capital simbólica de Tucumán

Buscan que la ciudad de Juan Bautista Alberdi sea capital simbólica de Tucumán

El trasfondo del cambio de apoderado del PJ: una crónica de balances, desconfianzas y versiones

El trasfondo del cambio de apoderado del PJ: una crónica de balances, desconfianzas y versiones

Comentarios