Política

Lisandro Catalán buscó en Madrid inversiones para Tucumán ante la "ONU Turismo"

El eje central de la reunión fue el posicionamiento de la provincia en el mapa de inversiones internacionales.

Lisandro Catalán con Shaikha Al Nowais, directora y máxima responsable de ONU Turismo.
Lisandro Catalán con Shaikha Al Nowais, directora y máxima responsable de "ONU Turismo".
Hace 31 Min

Resumen para apurados

  • Lisandro Catalán, líder de LLA Tucumán, se reunió recientemente en Madrid con Shaikha Al Nowais, de ONU Turismo, para atraer inversiones internacionales a la provincia.
  • El encuentro, parte de una misión en España, analizó el potencial de Tucumán y la distinción de Tafí del Valle para impulsar el empleo privado y mejorar la infraestructura.
  • La colaboración con ONU Turismo facilitará el acceso a programas de asistencia técnica y ferias globales, posicionando a Tucumán como un nodo competitivo internacional.
Resumen generado con IA

En el marco de una misión oficial en España, el presidente de La Libertad Avanza Tucumán, Lisandro Catalán, mantuvo un encuentro clave en Madrid con Shaikha Al Nowais, directora y máxima responsable de "ONU Turismo", el organismo de las Naciones Unidas que rige la actividad a nivel global.

El eje central de la reunión fue el posicionamiento de Tucumán en el mapa de inversiones internacionales. Durante el intercambio, Catalán y Al Nowais analizaron las ventajas competitivas de la provincia y, de manera particular, la reciente distinción de Tafí del Valle, que fue seleccionado por el organismo entre los ocho destinos argentinos con mayor proyección para el desarrollo turístico sostenible.

Foco en el empleo privado

Según se informó, el objetivo de la gestión es sentar las bases para atraer capitales que permitan modernizar la infraestructura turística local. Catalán destacó la necesidad de fomentar condiciones que incentiven la inversión privada, con la meta de generar puestos de trabajo genuinos y consolidar a Tucumán como un nodo competitivo dentro de los circuitos regionales y globales. 

“Coincidimos en la importancia de generar las condiciones necesarias para potenciar el sector y consolidar a Tucumán como un destino de relevancia internacional”, señalaron desde el entorno del dirigente tucumano tras la reunión en la capital española.

Agenda internacional

El paso por Madrid forma parte de una gira de trabajo que Catalán desarrolla con el fin de estrechar vínculos con actores estratégicos de la innovación y el crecimiento económico. 

La colaboración con ONU Turismo se presenta como una ventana de oportunidad para que la provincia acceda a programas de asistencia técnica y visibilidad en ferias de inversión, aprovechando el renovado interés por los destinos de naturaleza y cultura del Norte argentino.

Temas EspañaLisandro Catalán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Lisandro Catalán invitó a Macome a sumarse al proyecto de La Libertad Avanza

Lisandro Catalán invitó a Macome a sumarse al proyecto de La Libertad Avanza

Nadima Pecci se suma a La Libertad Avanza Tucumán bajo la conducción de Lisandro Catalán

Nadima Pecci se suma a La Libertad Avanza Tucumán bajo la conducción de Lisandro Catalán

Catalán, contra Jaldo por el déficit provincial: “Se recauda menos, se gasta más y se invierte menos”

Catalán, contra Jaldo por el déficit provincial: “Se recauda menos, se gasta más y se invierte menos”

Milei respaldó a Catalán: compartió en sus redes un video de un acto en Tucumán

Milei respaldó a Catalán: compartió en sus redes un video de un acto en Tucumán

Lisandro Catalán: “Le vamos a arrancar Tucumán de las manos a una mafia enquistada hace 43 años”

Lisandro Catalán: “Le vamos a arrancar Tucumán de las manos a una mafia enquistada hace 43 años”

Lo más popular
Incidentes en Nueva York: hinchas argentinos se pelearon con argelinos en Time Square
1

Incidentes en Nueva York: hinchas argentinos se pelearon con argelinos en Time Square

Se cumplen 20 años del plan ferroviario que cambiaría el Gran Tucumán
2

Se cumplen 20 años del plan ferroviario que cambiaría el Gran Tucumán

Argentina vs Argelia por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo
3

Argentina vs Argelia por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo

A 40 días de haber dejado la cárcel, lo acusan por el femicidio de Cynthia Lazarte
4

A 40 días de haber dejado la cárcel, lo acusan por el femicidio de Cynthia Lazarte

La oposición parlamentaria embiste a Adorni y los aliados esperan: cuáles son los destinos posibles del jefe de Gabinete
5

La oposición parlamentaria embiste a Adorni y los aliados esperan: cuáles son los destinos posibles del jefe de Gabinete

Ranking notas premium
La UCR de Tucumán tiene fecha para la interna, pero las tensiones no se disipan
1

La UCR de Tucumán tiene fecha para la interna, pero las tensiones no se disipan

Paradojas tucumanas de la “vieja” y la “nueva” política
2

Paradojas tucumanas de la “vieja” y la “nueva” política

Alberdi y Famaillá: dos ciudades, las mismas sombras narco
3

Alberdi y Famaillá: dos ciudades, las mismas sombras narco

El agua invisible que sostiene la economía tucumana
4

El agua invisible que sostiene la economía tucumana

Servicios públicos domiciliarios: gratuidad de gastos y costas del proceso
5

Servicios públicos domiciliarios: gratuidad de gastos y costas del proceso

Más Noticias
Incidentes en Nueva York: hinchas argentinos se pelearon con argelinos en Time Square

Incidentes en Nueva York: hinchas argentinos se pelearon con argelinos en Time Square

Se cumplen 20 años del plan ferroviario que cambiaría el Gran Tucumán

Se cumplen 20 años del plan ferroviario que cambiaría el Gran Tucumán

La oposición parlamentaria embiste a Adorni y los aliados esperan: cuáles son los destinos posibles del jefe de Gabinete

La oposición parlamentaria embiste a Adorni y los aliados esperan: cuáles son los destinos posibles del jefe de Gabinete

Argentina vs Argelia por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo

Argentina vs Argelia por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo

Desafectación de una calle entre San Pablo y El Manantial: seis claves de un caso polémico

Desafectación de una calle entre San Pablo y El Manantial: seis claves de un caso polémico

Alberdi y Famaillá: dos ciudades, las mismas sombras narco

Alberdi y Famaillá: dos ciudades, las mismas sombras narco

A 40 días de haber dejado la cárcel, lo acusan por el femicidio de Cynthia Lazarte

A 40 días de haber dejado la cárcel, lo acusan por el femicidio de Cynthia Lazarte

La Legislatura abordará el jueves la reforma judicial y cambios para docentes

La Legislatura abordará el jueves la reforma judicial y cambios para docentes

Comentarios