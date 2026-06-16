Lisandro Catalán buscó en Madrid inversiones para Tucumán ante la "ONU Turismo"

Resumen para apurados
- Lisandro Catalán, líder de LLA Tucumán, se reunió recientemente en Madrid con Shaikha Al Nowais, de ONU Turismo, para atraer inversiones internacionales a la provincia.
- El encuentro, parte de una misión en España, analizó el potencial de Tucumán y la distinción de Tafí del Valle para impulsar el empleo privado y mejorar la infraestructura.
- La colaboración con ONU Turismo facilitará el acceso a programas de asistencia técnica y ferias globales, posicionando a Tucumán como un nodo competitivo internacional.
En el marco de una misión oficial en España, el presidente de La Libertad Avanza Tucumán, Lisandro Catalán, mantuvo un encuentro clave en Madrid con Shaikha Al Nowais, directora y máxima responsable de "ONU Turismo", el organismo de las Naciones Unidas que rige la actividad a nivel global.
El eje central de la reunión fue el posicionamiento de Tucumán en el mapa de inversiones internacionales. Durante el intercambio, Catalán y Al Nowais analizaron las ventajas competitivas de la provincia y, de manera particular, la reciente distinción de Tafí del Valle, que fue seleccionado por el organismo entre los ocho destinos argentinos con mayor proyección para el desarrollo turístico sostenible.
Foco en el empleo privado
Según se informó, el objetivo de la gestión es sentar las bases para atraer capitales que permitan modernizar la infraestructura turística local. Catalán destacó la necesidad de fomentar condiciones que incentiven la inversión privada, con la meta de generar puestos de trabajo genuinos y consolidar a Tucumán como un nodo competitivo dentro de los circuitos regionales y globales.
“Coincidimos en la importancia de generar las condiciones necesarias para potenciar el sector y consolidar a Tucumán como un destino de relevancia internacional”, señalaron desde el entorno del dirigente tucumano tras la reunión en la capital española.
Agenda internacional
El paso por Madrid forma parte de una gira de trabajo que Catalán desarrolla con el fin de estrechar vínculos con actores estratégicos de la innovación y el crecimiento económico.
La colaboración con ONU Turismo se presenta como una ventana de oportunidad para que la provincia acceda a programas de asistencia técnica y visibilidad en ferias de inversión, aprovechando el renovado interés por los destinos de naturaleza y cultura del Norte argentino.