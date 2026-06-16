Lisandro Catalán buscó en Madrid inversiones para Tucumán ante la "ONU Turismo"

El eje central de la reunión fue el posicionamiento de Tucumán en el mapa de inversiones internacionales. Durante el intercambio, Catalán y Al Nowais analizaron las ventajas competitivas de la provincia y, de manera particular, la reciente distinción de Tafí del Valle, que fue seleccionado por el organismo entre los ocho destinos argentinos con mayor proyección para el desarrollo turístico sostenible.