La Justicia solicitó la última declaración jurada del hermano de Manuel Adorni

Inicialmente había informado una deuda hipotecaria de $130 millones al comienzo del año y un pasivo de $57 millones al cierre del período. Posteriormente sostuvo que la deuda inicial era de $45 millones, mientras que el monto final permaneció en $57 millones. De ese modo, dejó de registrarse un desendeudamiento de $73 millones y pasó a reflejarse un incremento de $12 millones en sus obligaciones financieras.