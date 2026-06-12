Melconian: “En un proceso de reconversión, al 50% de la población no lo podés dejar a la buena de Dios”

El economista también vinculó la marcha de la economía con el escenario político y se refirió a recientes declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre las elecciones de 2027. “Me preocupa más todo este chiquero de impacto político. En la medida que el ministro dice que la economía se lleva puesta a la política, significa que la economía tiene que ser tan brillante, que a la elección, al préstamo del tesoro americano y al tema de Adorni se lo traguen la brillantez de la economía”, sostuvo.