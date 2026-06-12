La burla de Pedro Rosemblat por la declaración de Adorni que es viral: “No hay un píxel donde no falte plata”

Las declaraciones del Jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, este miércoles en La Nación desataron una oleada de cuestionamientos. El funcionario, investigado por enriquecimiento ilícito, habló por primera vez de los fondos cuyo origen no había declarado y dejó una versión que no convenció a la oposición. Pedro Rosemblat, descreído y abiertamente peronista, hizo referencia al origen del dinero de Adorni en un episodio que mezcló el humor con la ironía.