EspectáculosFamosos

La burla de Pedro Rosemblat por la declaración de Adorni que es viral: “No hay un píxel donde no falte plata”

Tras las explicaciones del Jefe de Gabinete sobre su patrimonio omitido, el comunicador peronista apeló al humor para cuestionar la veracidad de sus ahorros a partir de una vieja foto viral.

La burla de Pedro Rosemblat por la declaración de Adorni que es viral: “No hay un píxel donde no falte plata”
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En Argentina, el conductor Pedro Rosemblat ironizó sobre las explicaciones de Manuel Adorni tras declarar ahorros por 500.000 dólares que antes no figuraban en su patrimonio.
  • Rosemblat usó una foto viral de Adorni en un patio precario para cuestionar la veracidad de su riqueza, en medio de una investigación al funcionario por presunto enriquecimiento.
  • El caso reaviva las críticas éticas y judiciales contra Adorni, quien deberá presentar su declaración jurada rectificativa en un clima de fuerte cuestionamiento político.
Resumen generado con IA

Las declaraciones del Jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, este miércoles en La Nación desataron una oleada de cuestionamientos. El funcionario, investigado por enriquecimiento ilícito, habló por primera vez de los fondos cuyo origen no había declarado y dejó una versión que no convenció a la oposición. Pedro Rosemblat, descreído y abiertamente peronista, hizo referencia al origen del dinero de Adorni en un episodio que mezcló el humor con la ironía.

Juan Schiaretti pidió la salida de Manuel Adorni por las dudas sobre el origen de su patrimonio

Juan Schiaretti pidió la salida de Manuel Adorni por las dudas sobre el origen de su patrimonio

En “Industria Nacional”, el programa que Rosemblat conduce en Gelatina, la versión de Adorni sobre su patrimonio fue un tema imposible de esquivar. Durante el stream, apareció una foto del Jefe de Gabinete que se hizo viral a principios de mayo, en la que aparece junto a una parrilla, en lo que parece un patio.

Pero Rosemblat y su equipo repararon en las condiciones que rodeaban a Adorni en aquel momento, previo a asumir su cargo público como parte de La Libertad Avanza. La contradicción apareció de inmediato y se contrapuso la imagen con los US$ 500.000 que Adorni declaró haber conseguido como parte de sus ahorros no declarados.

La foto de Manuel Adorni que se viralizó en las últimas semanas. La foto de Manuel Adorni que se viralizó en las últimas semanas.

La burla de Rosemblat por la foto de Adorni

Con un pantalón bermuda blanco, remera negra con un recuadro blanco en el pecho y campera color crema, Adorni aparece en la imagen junto a un “chulengo”, una pequeña parrilla portátil. En los pies lleva alpargatas. Sobre el fuego encendido, un disco. Hacia la derecha, una mesa conserva comida, especias y algunos enseres. A la izquierda, una clásica reposera y, más atrás, una escalera acostada. La foto no muestra ningún lujo: una pared modesta, incluso con humedad, y un suelo de tierra con bolsas negras.

“¿Este tipo estaba invirtiendo US$ 200.000 en cripto? Qué irresponsable”, empezó mofándose Rosemblat, mientras transmitían la imagen en pantalla. “Haceme zoom en cualquier lugar de la foto –pidió–, en todos lados falta plata”. Las referencias a los supuestos ahorros de Adorni, que él mismo declaró en medio millón de dólares, de inmediato quedaron cuestionadas.

Después, Rosemblat hizo un recorrido por los aspectos que, a su parecer, podrían haber mejorado en caso de contar con esos ahorros. “Ahí faltan unas zapatillas, al lado falta un tacho de basura, ahí falta una parrilla, en la parrilla falta carne, en la mesa falta un vino, en la pared falta un revoque. ¡Hermano, dale!”, sentenció, entre indignado y burlista.

“Falta todo. No hay un píxel donde no falte plata. El cable colgando ahí a la derecha, la escalera que era lo que lo llevaba al segundo piso de la mansión”, agregó con ironía. Para cerrar, comparó a Adorni con un amigo llegando a unas modestas vacaciones de verano.

Temas Manuel Adorni
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Según el Gobierno, Manuel Adorni presentará su declaración jurada esta semana

Según el Gobierno, Manuel Adorni presentará su declaración jurada esta semana

Apareció un video de 2020 que derribaría la versión de Adorni sobre el origen de sus ganancias con bitcoin

Apareció un video de 2020 que derribaría la versión de Adorni sobre el origen de sus ganancias con bitcoin

Qué opinaba Adorni sobre la “Ley de Inocencia Fiscal” antes de adherir al Régimen Simplificado de Ganancias

Qué opinaba Adorni sobre la “Ley de Inocencia Fiscal” antes de adherir al Régimen Simplificado de Ganancias

Manuel Adorni presentó declaraciones juradas rectificativas: Ahorramos en negro, como muchos argentinos

Manuel Adorni presentó declaraciones juradas rectificativas: "Ahorramos en negro, como muchos argentinos"

“Esto es más que un error, es una omisión ética”: la dura frase de Bullrich contra Adorni

“Esto es más que un error, es una omisión ética”: la dura frase de Bullrich contra Adorni

Lo más popular
Reflotan la idea del transporte elevado para el Gran Tucumán: ¿qué dice el proyecto?
1

Reflotan la idea del transporte elevado para el Gran Tucumán: ¿qué dice el proyecto?

Presunto enriquecimiento ilícito: Adorni admitió que ocultó ingresos y bienes
2

Presunto enriquecimiento ilícito: Adorni admitió que ocultó ingresos y bienes

El adiós al Indio Solari: cuatro claves de la Argentina que se murió con él
3

El adiós al Indio Solari: cuatro claves de la Argentina que se murió con él

Hay temor en Famaillá por el secuestro de los 470 kilos de cocaína
4

Hay temor en Famaillá por el secuestro de los 470 kilos de cocaína

Rumbo a las urnas: ¿qué posibilidades quedan aún de que se realice una reforma electoral en Tucumán para 2027?
5

Rumbo a las urnas: ¿qué posibilidades quedan aún de que se realice una reforma electoral en Tucumán para 2027?

Ranking notas premium
Jaldo-Acevedo, la fórmula del PJ para competir en mayo de 2027
1

Jaldo-Acevedo, la fórmula del PJ para competir en mayo de 2027

Caso Vélez: “Sufrimos un daño irreversible que no tiene vuelta atrás”, dijo Sebastián Sosa
2

Caso Vélez: “Sufrimos un daño irreversible que no tiene vuelta atrás”, dijo Sebastián Sosa

El adiós al Indio Solari: cuatro claves de la Argentina que se murió con él
3

El adiós al Indio Solari: cuatro claves de la Argentina que se murió con él

Transporte público: el boleto subiría a $1.700, pero insisten que la situación es crítica
4

Transporte público: el boleto subiría a $1.700, pero insisten que la situación es crítica

La Corte Suprema de la Nación dejó firme la condena contra Albaca por el encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos
5

La Corte Suprema de la Nación dejó firme la condena contra Albaca por el encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos

Más Noticias
Mensajes a escondidas, coqueteos y una diferencia de 25 años: la confesión que alimentó los rumores de romance

Mensajes a escondidas, coqueteos y una diferencia de 25 años: la confesión que alimentó los rumores de romance

Las tres pistas del segundo mayor decomiso de cocaína de Tucumán que podrían conducir a los responsables

Las tres pistas del segundo mayor decomiso de cocaína de Tucumán que podrían conducir a los responsables

Fin de semana largo con frío polar: qué provincias tendrán lluvias, nieve y fuertes vientos

Fin de semana largo con frío polar: qué provincias tendrán lluvias, nieve y fuertes vientos

Reflotan la idea del transporte elevado para el Gran Tucumán: ¿qué dice el proyecto?

Reflotan la idea del transporte elevado para el Gran Tucumán: ¿qué dice el proyecto?

Rumbo a las urnas: ¿qué posibilidades quedan aún de que se realice una reforma electoral en Tucumán para 2027?

Rumbo a las urnas: ¿qué posibilidades quedan aún de que se realice una reforma electoral en Tucumán para 2027?

El Mundial ya nos entregó un golazo: así fue el tanto de Hwang In-beom para el empate de Corea del Sur

El Mundial ya nos entregó un golazo: así fue el tanto de Hwang In-beom para el empate de Corea del Sur

Presunto enriquecimiento ilícito: Adorni admitió que ocultó ingresos y bienes

Presunto enriquecimiento ilícito: Adorni admitió que ocultó ingresos y bienes

Hay temor en Famaillá por el secuestro de los 470 kilos de cocaína

Hay temor en Famaillá por el secuestro de los 470 kilos de cocaína

Comentarios