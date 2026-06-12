La burla de Pedro Rosemblat por la declaración de Adorni que es viral: “No hay un píxel donde no falte plata”
Tras las explicaciones del Jefe de Gabinete sobre su patrimonio omitido, el comunicador peronista apeló al humor para cuestionar la veracidad de sus ahorros a partir de una vieja foto viral.
Resumen para apurados
- En Argentina, el conductor Pedro Rosemblat ironizó sobre las explicaciones de Manuel Adorni tras declarar ahorros por 500.000 dólares que antes no figuraban en su patrimonio.
- Rosemblat usó una foto viral de Adorni en un patio precario para cuestionar la veracidad de su riqueza, en medio de una investigación al funcionario por presunto enriquecimiento.
- El caso reaviva las críticas éticas y judiciales contra Adorni, quien deberá presentar su declaración jurada rectificativa en un clima de fuerte cuestionamiento político.
Las declaraciones del Jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, este miércoles en La Nación desataron una oleada de cuestionamientos. El funcionario, investigado por enriquecimiento ilícito, habló por primera vez de los fondos cuyo origen no había declarado y dejó una versión que no convenció a la oposición. Pedro Rosemblat, descreído y abiertamente peronista, hizo referencia al origen del dinero de Adorni en un episodio que mezcló el humor con la ironía.
En “Industria Nacional”, el programa que Rosemblat conduce en Gelatina, la versión de Adorni sobre su patrimonio fue un tema imposible de esquivar. Durante el stream, apareció una foto del Jefe de Gabinete que se hizo viral a principios de mayo, en la que aparece junto a una parrilla, en lo que parece un patio.
Pero Rosemblat y su equipo repararon en las condiciones que rodeaban a Adorni en aquel momento, previo a asumir su cargo público como parte de La Libertad Avanza. La contradicción apareció de inmediato y se contrapuso la imagen con los US$ 500.000 que Adorni declaró haber conseguido como parte de sus ahorros no declarados.
La burla de Rosemblat por la foto de Adorni
Con un pantalón bermuda blanco, remera negra con un recuadro blanco en el pecho y campera color crema, Adorni aparece en la imagen junto a un “chulengo”, una pequeña parrilla portátil. En los pies lleva alpargatas. Sobre el fuego encendido, un disco. Hacia la derecha, una mesa conserva comida, especias y algunos enseres. A la izquierda, una clásica reposera y, más atrás, una escalera acostada. La foto no muestra ningún lujo: una pared modesta, incluso con humedad, y un suelo de tierra con bolsas negras.
“¿Este tipo estaba invirtiendo US$ 200.000 en cripto? Qué irresponsable”, empezó mofándose Rosemblat, mientras transmitían la imagen en pantalla. “Haceme zoom en cualquier lugar de la foto –pidió–, en todos lados falta plata”. Las referencias a los supuestos ahorros de Adorni, que él mismo declaró en medio millón de dólares, de inmediato quedaron cuestionadas.
Después, Rosemblat hizo un recorrido por los aspectos que, a su parecer, podrían haber mejorado en caso de contar con esos ahorros. “Ahí faltan unas zapatillas, al lado falta un tacho de basura, ahí falta una parrilla, en la parrilla falta carne, en la mesa falta un vino, en la pared falta un revoque. ¡Hermano, dale!”, sentenció, entre indignado y burlista.
“Falta todo. No hay un píxel donde no falte plata. El cable colgando ahí a la derecha, la escalera que era lo que lo llevaba al segundo piso de la mansión”, agregó con ironía. Para cerrar, comparó a Adorni con un amigo llegando a unas modestas vacaciones de verano.