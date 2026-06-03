Jaldo y otros gobernadores se reunieron con Santilli: el Norte pidió obras; Nación, quitar las PASO

En medio de las versiones sobre las PASO, Sáez fue contundente: “la gente no está pensando en las elecciones. Está pensando en el día a día, en llegar a fin de mes. Nuestra responsabilidad es sentarnos a trabajar juntos, sin egoísmos, sin vanidades ni mezquindades. Hay que llevarle tranquilidad y respuestas a los empresarios, a los comerciantes, a los empleados que se quedan sin trabajo y a las PyMEs que cierran sus persianas cotidianamente. El diálogo con el ministro Santilli es valioso, pero las soluciones deben traducirse en el territorio de forma inmediata”.