Jaldo y otros gobernadores se reunieron con Santilli: el Norte pidió obras; Nación, quitar las PASO

Tres son los planteos que realizaron los gobernadores del Norte Grande ante la Nación: la necesidad de avanzar con obras de infraestructura gasífera y de electricidad para la región; la urgente reparación de las rutas nacionales; y una compensación en las tarifas eléctricas para las provincias del NOA y NEA por las altas temperaturas y alto grado de consumo de dicha energía.
Estos requerimientos fueron expuestos por una decena de mandatarios en un encuentro que mantuvieron con autoridades nacionales en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). El encuentro se do en medio de una estrategia política de la Casa Rosada para intentar reunir en el Congreso los votos de los gobernadores dialoguistas para tratar de suspender o eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) de cara a las nacionales de 2027.
El gobernador tucumano Osvaldo Jaldo participó de la reunión con el ministro de Interior de la Nación, Diego Santilli, y el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe. Junto a ellos estuvieron también los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Ricardo Quintela (La Rioja), Carlos Sadir (Jujuy), Gildo Insfrán (Formosa), Hugo Passalacqua (Misiones), Leandro Zdero (Chaco), Raúl Jalil (Catamarca), Elías Suárez (Santiago del Estero) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).
Reversión del Gasoducto Norte
Los mandatarios abordaron una agenda vinculada a obras de infraestructura consideradas estratégicas para el desarrollo del norte argentino. Jaldo explicó que se planteó la necesidad de avanzar con proyectos relacionados con el gas, la recuperación de rutas nacionales y compensaciones a la tarifa eléctrica.
“Coincidimos los gobernadores del NOA y del NEA en la importancia de concretar obras que tienen que ver con la energía, el gas y las rutas nacionales, fundamentales para sacar nuestra producción, mejorar la conectividad y reducir los riesgos que generan las rutas en mal estado”, afirmó. A su vez, insistió con el pedido conjunto realizado por Tucumán, Salta y Jujuy para concluir obras vinculadas al abastecimiento de gas de la región.
“Solicitamos que se termine la obra de reversión (del Gasoducto Norte) y otras que son indispensables para que el gas de Vaca Muerta llegue lo antes posible a nuestras provincias. Hoy es más difícil conseguirlo y a un costo más elevado”, insistió el mandatario tucumano.
“Zona Caliente”
Otro de los planteos realizados por Jaldo estuvo relacionado con la necesidad de implementar un esquema de compensación energética para las provincias del norte, similar al beneficio que reciben las las provincias que registran bajas temperaturas. “Así como existe una compensación a las tarifas para el gas en la ‘Zona Fría’, solicitamos que se realice una compensación a las tarifas de energía eléctrica en las provincias del Norte, expresó.
Finalmente, Jaldo indicó que se acordó continuar abordando con el Ministerio de Interior los planteos particulares de cada provincia, en el marco de una agenda de trabajo permanente entre las jurisdicciones y el Gobierno nacional. “A la Argentina la sacamos adelante a través del diálogo, colaboración y acompañamiento recíproco entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales”, concluyó el titular del Poder Ejecutivo tucumano.
“La gente no piensa en elecciones”
El gobernador salteño reclamó por obras de parte de la Nación, especialmente por la reparación de los caminos nacionales y la reactivación de la economía. “Necesitamos soluciones urgentes para las rutas y medidas concretas para la microeconomía”, lanzó.
En medio de las versiones sobre las PASO, Sáez fue contundente: “la gente no está pensando en las elecciones. Está pensando en el día a día, en llegar a fin de mes. Nuestra responsabilidad es sentarnos a trabajar juntos, sin egoísmos, sin vanidades ni mezquindades. Hay que llevarle tranquilidad y respuestas a los empresarios, a los comerciantes, a los empleados que se quedan sin trabajo y a las PyMEs que cierran sus persianas cotidianamente. El diálogo con el ministro Santilli es valioso, pero las soluciones deben traducirse en el territorio de forma inmediata”.
Negociaciones por las PASO
Trascendió que hay resistencia de los gobernadores a la eliminación de las PASO. El propio Jaldo lo expuso públicamente en abril. “El Gobierno nacional está intentando hacerse un traje a medida en materia electoral. Mandó no solo la eliminación de las PASO sino un conjunto de medidas”, dijo de manera tajante. Y agregó: “vienen por la eliminación definitiva de las PASO, que es una herramienta de ordenamiento dentro de los partidos políticos. Entendemos que eliminar las PASO es en perjuicio de todos los partidos políticos, pero fundamentalmente para los ciudadanos”.
Por los pasillos del Congreso trascendió que Santilli no solo viene encontrando resistencia de parte de los gobernadores por la eliminación de las PASO, sino que hay espacios aliados que también rechazan la propuesta, como el PRO que lidera Mauricio Macri (cuenta con 12 escaños en Diputados). Por otra parte, en el Senado, Patricia Bullrich también estaría en desacuerdo con la iniciativa.