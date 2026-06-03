Jaldo se reunió con autoridades de la Nación y destacó el diálogo con Tucumán

El gobernador Osvaldo Jaldo mantuvo este miércoles una reunión de trabajo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el ministro del Interior, Diego Santilli, y el subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem.
Durante el encuentro, las autoridades abordaron distintos temas institucionales relacionados con Tucumán, en el marco de una agenda de gestión impulsada por el mandatario provincial.
Tras la reunión, Jaldo realizó una evaluación positiva del encuentro y resaltó la importancia de sostener el trabajo articulado entre la Provincia y la Nación.
“Hay un compromiso de seguir profundizando el diálogo y las acciones recíprocas entre la Nación y la Provincia”, expresó el Gobernador.
Además, remarcó la necesidad de fortalecer los espacios de cooperación conjunta para avanzar en políticas y acciones que beneficien a los tucumanos.
“Entendemos que es a través del accionar recíproco que construiremos un Tucumán y una Argentina mejor”, concluyó.