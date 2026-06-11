Con la reforma laboral vigente, el gobierno de Milei busca que 446 sectores renegocien convenios colectivos

Resumen para apurados
- El Gobierno nacional intimó a sindicatos y empresas de 446 sectores a renegociar sus convenios colectivos de trabajo bajo el marco de la nueva ley de modernización laboral.
- El Ministerio de Capital Humano activó la medida tras el fin del régimen de ultraactividad, en un contexto de rechazo de la CGT y críticas por la pérdida de derechos laborales.
- La medida busca adaptar los contratos a la realidad productiva actual, mientras que sindicatos y organismos globales advierten por el impacto negativo en los derechos laborales.
El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, anunció el inicio del procedimiento de convocatoria previsto en el artículo 137 de la Ley de "Modernización Laboral" 27.802, que establece flexibilizaciones del régimen de trabajo. La medida intima a las organizaciones sindicales y a los sectores empleadores involucrados a comenzar sus negociaciones colectivas.
Según informó la cartera nacional en un comunicado, la disposición alcanza a un total de 446 convenios colectivos de trabajo. Estos acuerdos deberán ser objeto de nuevas negociaciones entre las partes debido a la finalización del régimen de ultraactividad.
Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, señalaron que la convocatoria se realiza bajo lo dispuesto por la nueva ley de modernización laboral. El objetivo planteado por el gobierno libertario es fortalecer la negociación colectiva y promover acuerdos entre trabajadores y empleadores que contribuyan al desarrollo de relaciones laborales modernas, previsibles y adaptadas a la realidad productiva de cada sector.
Informe internacional
Argentina se incorporó este año al grupo de los 10 peores países para los trabajadores, luego de descender a la categoría 5, en un contexto marcado por el segundo año consecutivo de deterioro en su calificación.
Así lo señaló el último Índice Global de los Derechos 2026, elaborado por la Confederación Sindical Internacional (CSI), la central sindical más grande del mundo, que sostuvo además que las condiciones para los trabajadores y las organizaciones sindicales se han vuelto cada vez más restrictivas durante la gestión de Javier Milei.
Según el documento, desde su llegada al poder en 2023, la administración libertaria impulsó una serie de medidas que debilitan los derechos laborales en favor del sector privado. Entre ellas, se mencionan la eliminación de ámbitos de diálogo social y flexibilizaciones laborales que, de acuerdo con el informe, afectan la negociación colectiva y el derecho a la protesta.
La Confederación General del Trabajo (CGT) cuestionó el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Milei, con apoyo de gobernadores y parlamentarios provinciales, y lo definió como un “ataque directo a los derechos fundamentales de los trabajadores”.