Manual Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito: “ahorramos en negro como todos”

La presentación de la declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción puede significarle a Adorni salir del cono de la duda que lo envuelve respecto del aumento que evidenció su patrimonio en el último año, en el que se compró y refaccionó una casa en el country Indio Cuá y un departamento en Caballito, ambos en la mira de la Justicia. De acuerdo al sitio de ARCA, el Régimen Simplificado de Ganancias es una nueva forma de declarar y pagar impuestos pensada para las personas que cumplen con sus obligaciones. Al Régimen Simplificado puede adherir toda persona humana inscrita en el impuesto a las Ganancias que presente ingresos totales de hasta $ 1.000 millones anuales y un patrimonio total de hasta $ 10.000 millones. En la actualidad, el Gobierno nacional analiza eliminar esas restricciones con una reforma a la ley de inocencia fiscal.