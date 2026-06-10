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Trump redobla la ofensiva contra Irán: EEUU atacó otro buque petrolero en el golfo de Omán

El Comando Central estadounidense informó que una aeronave inutilizó un petrolero con bandera de Palaos que, según Washington, violó el bloqueo impuesto al régimen iraní.

PRESIÓN. Tal como lo había anticipado, Donald Trump lanzó nuevos ataques contra Irán.
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Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Este miércoles, el Ejército de EE.UU. atacó un buque petrolero de Palaos en el golfo de Omán por violar el bloqueo impuesto a Irán, como represalia ordenada por Donald Trump.
  • Una aeronave usó municiones de precisión contra el barco M/T Settebello. El hecho se da tras ataques cruzados iniciados por el derribo de un helicóptero estadounidense.
  • El ataque eleva la tensión en Medio Oriente; el gobierno de Irán ya advirtió que responderá militarmente y exigió a las fuerzas de Estados Unidos que abandonen la región.
Resumen generado con IA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa con las represalias contra Irán por el ataque a un helicóptero estadounidense que le adjudicó a la república islámica. En ese contexto, el Ejército norteamericano abatió otro buque petrolero de Palaos este miércoles por transgredir el bloqueo a Irán, según informó el Comando Central (Centcom).

"Fuerzas de Estados Unidos inhabilitaron un petrolero en el golfo de Omán por segundo día consecutivo después de que otro buque trasgredió el persistente bloqueo al intentar transportar petróleo desde Irán", indicó el Centcom, con sede en Florida, en un comunicado.

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La ofensiva contra el barco se produjo en medio de una creciente tensión entre ambos países. El ataque fue presentado como una represalia por una serie de misiles y drones que Irán disparó contra bases de Estados Unidos en Bahréin, Kuwait y Jordania, en respuesta directa a los bombardeos estadounidenses sobre territorio iraní, que habían sido la primera consecuencia tras el incidente con el helicóptero.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) confirmó los ataques y advirtió que podrían intensificarse si continúan las agresiones. En ese marco, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, lanzó una advertencia directa a Washington tras la primera respuesta de Trump: "Abandonen nuestra región, si desean estar a salvo".

El funcionario remarcó además que las fuerzas armadas de su país "no dejarán sin respuesta ningún ataque ni amenaza" y recordó que "la historia del golfo Pérsico cuenta con numerosos capítulos sobre el terrible destino que han corrido los intrusos extranjeros".

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Según detalló el organismo militar estadounidense, una aeronave de Estados Unidos disparó "municiones de precisión" contra la maquinaria del barco identificado como M/T Settebello, que navegaba con bandera de Palaos, país de Oceanía.

El ataque ocurrió mientras la embarcación transitaba por el golfo de Omán y, de acuerdo con el Centcom, desobedecía las órdenes impartidas por las fuerzas estadounidenses en el marco del bloqueo impuesto a Irán.

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