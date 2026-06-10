Trump redobla la ofensiva contra Irán: EEUU atacó otro buque petrolero en el golfo de Omán

La ofensiva contra el barco se produjo en medio de una creciente tensión entre ambos países. El ataque fue presentado como una represalia por una serie de misiles y drones que Irán disparó contra bases de Estados Unidos en Bahréin, Kuwait y Jordania, en respuesta directa a los bombardeos estadounidenses sobre territorio iraní, que habían sido la primera consecuencia tras el incidente con el helicóptero.