Guerra en Medio Oriente: iraníes enfrentan exhaustos la posible reapertura del conflicto

TEHERÁN, Irán.- Los residentes de Teherán se despertaron el lunes ansiosos y agotados ante la perspectiva de que se reanudara una guerra a gran escala, tras los ataques de represalia entre los archienemigos Irán e Israel que han supuesto hasta ahora la mayor amenaza para el frágil alto el fuego.
“No sabemos si habrá una guerra, ni si un acuerdo de paz durará”, dijo Maryam, una contable de 41 años que habló con reporteros en la céntrica plaza Valiasr de la capital iraní.
Describió una “sensación de incertidumbre y confusión” generalizada tras los ataques israelíes contra Teherán del domingo, que se produjeron en respuesta a los bombardeos iraníes sobre Israel.
“Nada está claro. La gente no sabe qué hacer, están molestos. En última instancia, hay que decidir: ¿estamos en guerra o en paz?”, dijo, poco antes de que Irán anunciara que cesaba sus ataques contra Israel.
Desde la noche del domingo, Irán había lanzado unos 30 misiles contra Israel, según un responsable militar israelí, en respuesta a los mortíferos ataques israelíes contra los suburbios del sur de Beirut. Israel afirmó haber atacado y destruido sistemas de defensa iraníes.
Se trata de la escalada más grave desde el 8 de abril, cuando entró en vigor un alto el fuego en la guerra de Oriente Medio, luego de esfuerzos intermitentes por poner fin a los combates de manera duradera.
Sobre el terreno, se percibía una marcada sensación de frustración mientras los iraníes lidiaban con la posibilidad de que se reanudaran los enfrentamientos. “Hoy hubo muchos ruidos en Teherán, sobre todo en el sur. Mi cuerpo estuvo temblando durante una hora”, contó Mahtab, peluquera de 62 años, a un periodista de la AFP en París.
“Si las cosas siguen así, nos iremos de Teherán otra vez”.
“No tengo esperanza”
Mahsa, una ingeniera química de 31 años de Isfahán, dijo a un periodista en París: “He cambiado por completo en estos 100 días. De mi antiguo yo, solo conservo el nombre. Ya no tengo esperanza en nada: ni en la política, ni en la economía, ni siquiera en la ayuda internacional”.
En Teherán, una artista de 36 años llamada Maryam dijo que era “incapaz de dormir” tras los ataques de anoche. “Todo se encamina hacia la destrucción y la ruina”, lamentó. “Rezo para que Dios venga en nuestra ayuda”.
El tráfico, normalmente bullicioso, se había calmado en la capital el lunes, mientras algunos se refugiaban en sus casas.
La vida en la capital parece oscilar entre el miedo y la normalidad: las terrazas de los cafés estaban llenas bajo el sol, en otros lugares las motos hacían cola en los surtidores, ante el temor a una escasez. Aun así, los iraníes parecen unánimemente exhaustos por los combates.
“La economía está paralizada, la sociedad sufre estrés postraumático, la moral está por los suelos”, dijo Farhad, un chef de 35 años. “Nadie sabe qué nos deparará el mañana”.
Amir, un técnico informático de 24 años, señaló por su parte que “al principio teníamos miedo de la guerra, pero los iraníes somos conocidos por nuestra flexibilidad y nos adaptamos”.
“Será igual en la próxima guerra, porque no podemos hacer nada al respecto”, añadió.
Al respecto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió ayer “responder” a Irán, al que acusa de derribar un helicóptero sobre el estrecho de Ormuz, luego de afirmar que estaba cerca de un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente. “Anoche los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache altamente sofisticados mientras patrullaba sobre el estrecho de Ormuz”, escribió en su red Truth Social.
Aunque dijo que los dos pilotos resultaron ilesos, enfatizó que “Estados Unidos debe responder a este ataque”.
“Preferimos el lenguaje de la diplomacia, pero hablamos con mucha soltura otros idiomas. Rompan sus compromisos y pasaremos al que dominamos mejor”, declaró por su parte en X el negociador en jefe de Irán, el poderoso presidente del Parlamento Mohamad Baqer Qalibaf.
Cambio de tono
Esto contrasta con los esfuerzos por acabar con el conflicto desatado el 28 de febrero con los ataques israelí-estadounidenses contra Irán.
El mismo Trump había dicho antes el martes que la diplomacia estadounidense estaba en la “fase final” de la negociación para poner fin a las hostilidades y mencionó que podría concluirse un acuerdo en “dos o tres días”.
Tras 100 días de guerra y la entrada en vigor el 8 de abril de un frágil alto el fuego, Irán e Israel volvieron a atacarse el domingo y el lunes.
La nueva ofensiva deja tres muertos, entre ellos dos militares, y 15 heridos en Irán, según un nuevo balance de la televisión estatal, ayer.
Trump, que busca una salida a este conflicto impopular en Estados Unidos ante la proximidad de las elecciones de medio mandato, había instado a ambos países a cesar “de inmediato” las hostilidades.
Irán anunció el lunes el fin de su operación e Israel lo imitó poco después.