Guerra en Medio Oriente: iraníes enfrentan exhaustos la posible reapertura del conflicto

Al respecto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió ayer “responder” a Irán, al que acusa de derribar un helicóptero sobre el estrecho de Ormuz, luego de afirmar que estaba cerca de un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente. “Anoche los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache altamente sofisticados mientras patrullaba sobre el estrecho de Ormuz”, escribió en su red Truth Social.