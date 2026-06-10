Luis Caputo defendió el rumbo económico: "Hoy sobran dólares para empresas, ahorristas y el Central"

El titular de Hacienda vinculó la apertura comercial con beneficios directos para el consumo, al destacar que la mayor oferta de bienes mejoró los precios para la "gente". Sin embargo, aclaró que se trata de una apertura gradual. "No es una apertura alocada; de hecho, el peso del comercio sobre el PBI sigue siendo menor al de otros países de la región", dijo.