Política

Luis Caputo cruzó a un gobernador peronista que había pedido investigarlo: “Matón de barrio”

El cruce incluyó cuestionamientos por el RIGI y referencias a causas judiciales vinculadas al atentado contra Cristina Kirchner.

Luis Caputo cruzó a un gobernador peronista que había pedido investigarlo: “Matón de barrio”
FOTO TOMADA DE X.COM/CAMBRASOFICIAL
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El ministro de Economía, Luis Caputo, cruzó al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, llamándolo 'matón de barrio' luego de que este amenazara con investigar la gestión de Milei.
  • La tensión escaló por críticas de Quintela al rumbo económico y al RIGI, régimen al que su provincia no adhirió, lo que Caputo calificó como un perjuicio para el empleo local.
  • El cruce profundiza la confrontación política entre el Gobierno y el peronismo de cara a las próximas elecciones, condicionando la llegada de grandes inversiones a las provincias.
Resumen generado con IA

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, salió este miércoles a responderle al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, luego de que el mandatario provincial afirmara que investigarían la gestión de Javier Milei cuando regresaran al poder. 

A través de sus redes sociales, el funcionario nacional rechazó las declaraciones y lanzó fuertes críticas contra el dirigente peronista. “Ya estuvieron y lo hicieron gobernador, porque para eso ustedes utilizan el poder del Estado. Tuvieron que inventar entonces que mi familia había atentado contra la vicepresidente”, apuntó Caputo en su cuenta de X. 

Luego redobló la apuesta: “Mejor que amenazar cual matón de barrio, dedíquese a gobernar bien su provincia que, por su culpa, es un verdadero desastre”. Además, cuestionó la decisión de La Rioja de no adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI): “Por ejemplo, por no adherir al RIGI está privando a los riojanos de más empleo, recursos y mejores salarios”.

Fuerte cruce entre Luis Caputo y Ricardo Quintela

La polémica se originó a partir de declaraciones de Quintela a Infobae. “Vamos a hacer lo que nunca hicimos, que es investigar qué sucedió en esta gestión. Por eso, los inversores tienen que tener cuidado”, advirtió el gobernador riojano. En ese mismo reportaje también cuestionó el rumbo económico y político de la administración libertaria. “No conocen el país porque no lo visitan, no saben cuáles son los problemas. Nunca desembarcaron en una provincia y se fijaron con lo que pasa con la gente. No conocen la idiosincrasia ni el potencial de cada región”, sostuvo.

Quintela también apuntó contra el RIGI impulsado por el Gobierno nacional. “Lo único que conocen es de políticas para beneficiar a un grupo selecto de la República Argentina y del extranjero”, señaló. Y agregó: “El Rigi, por ejemplo, es una entrega total de la riqueza nuestra. Total, absoluta. Y el superRigi más todavía”.

Las declaraciones del mandatario provincial se produjeron pocos días después de otra fuerte intervención pública de Caputo, esta vez dirigida al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien aparece entre los posibles candidatos presidenciales para 2027. “El kirchnerismo no es una opción en la Argentina. Puede pasar cualquier cosa, una guerra mundial o una invasión extraterrestre, que Axel Kicillof nunca va a ser presidente”, afirmó el titular del Palacio de Hacienda.

Temas Buenos AiresLa RiojaLuis CaputoRicardo Quintela
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Milei busca regular las empresas de IA y blockchain

Milei busca regular las empresas de IA y blockchain

Alquileres y venta de inmuebles, sin Ganancias: los ejes de la nueva reglamentación oficial

Alquileres y venta de inmuebles, sin Ganancias: los ejes de la nueva reglamentación oficial

Sturzenegger defendió la reforma laboral: afirma que permitirá que se creen más puestos de trabajo

Sturzenegger defendió la reforma laboral: afirma que permitirá que se creen más puestos de trabajo

Lo más popular
Ni Tini ni Antonela: quién es la pareja de un jugador argentino que deslumbra en el Mundial 2026 y se volvió viral por su belleza
1

Ni Tini ni Antonela: quién es la pareja de un jugador argentino que deslumbra en el Mundial 2026 y se volvió viral por su belleza

El Niño podría cambiar el invierno en Argentina: qué regiones serán las más afectadas
2

El Niño podría cambiar el invierno en Argentina: qué regiones serán las más afectadas

“Fue sin querer, él es mi amigo”, dijo el policía imputado por homicidio
3

“Fue sin querer, él es mi amigo”, dijo el policía imputado por homicidio

Argentina ya no es el país católico de mediados del siglo XX: el 22,4% no tiene religión y el evangelismo crece
4

Argentina ya no es el país católico de mediados del siglo XX: el 22,4% no tiene religión y el evangelismo crece

Murió Tony Rodríguez, el titán tucumano que corrió por los niños con cáncer y terminó vencido por el olvido
5

Murió "Tony" Rodríguez, el titán tucumano que corrió por los niños con cáncer y terminó vencido por el olvido

Ranking notas premium
Qué pasará con la elección de rector de la UNT: escenarios y claves del fallo judicial
1

Qué pasará con la elección de rector de la UNT: escenarios y claves del fallo judicial

Es tucumano, jugará en uno de los clubes más importantes de Europa y sueña con llegar a la selección argentina de vóley
2

Es tucumano, jugará en uno de los clubes más importantes de Europa y sueña con llegar a la selección argentina de vóley

Cómo era la operación de venta de drogas sintéticas en Tucumán
3

Cómo era la operación de venta de drogas sintéticas en Tucumán

Procesaron a Luis Alejandro Ontiveros por tráfico de influencias agravado y destrucción de pruebas
4

Procesaron a Luis Alejandro Ontiveros por tráfico de influencias agravado y destrucción de pruebas

Así es el centro cultural que diseñó César Pelli para albergar las obras de Lola Mora en Jujuy
5

Así es el centro cultural que diseñó César Pelli para albergar las obras de Lola Mora en Jujuy

Más Noticias
Ni Tini ni Antonela: quién es la pareja de un jugador argentino que deslumbra en el Mundial 2026 y se volvió viral por su belleza

Ni Tini ni Antonela: quién es la pareja de un jugador argentino que deslumbra en el Mundial 2026 y se volvió viral por su belleza

Argentina Hace II: sin fondos, se cae la obra para remozar un tramo de Canal Sur

"Argentina Hace II": sin fondos, se cae la obra para remozar un tramo de Canal Sur

Diez imputadas por amenazas a una intendenta, un legislador en orden y el sistema electoral

Diez imputadas por amenazas a una intendenta, un legislador en orden y el sistema electoral

Nuevo frente judicial en la UNT: impugnan ante la Cámara la elección en Psicología y recusan al vocal Leal

Nuevo frente judicial en la UNT: impugnan ante la Cámara la elección en Psicología y recusan al vocal Leal

El Niño podría cambiar el invierno en Argentina: qué regiones serán las más afectadas

El Niño podría cambiar el invierno en Argentina: qué regiones serán las más afectadas

VTV: cómo funcionará el nuevo registro de talleres privados habilitados para realizar la verificación técnica

VTV: cómo funcionará el nuevo registro de talleres privados habilitados para realizar la verificación técnica

UTA acordará con Aetat y se frena la amenaza de paro de colectivos en Tucumán

UTA acordará con Aetat y se frena la amenaza de paro de colectivos en Tucumán

“Fue sin querer, él es mi amigo”, dijo el policía imputado por homicidio

“Fue sin querer, él es mi amigo”, dijo el policía imputado por homicidio

Comentarios