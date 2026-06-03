Luis Caputo cruzó a un gobernador peronista que había pedido investigarlo: “Matón de barrio”

Resumen para apurados
- El ministro de Economía, Luis Caputo, cruzó al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, llamándolo 'matón de barrio' luego de que este amenazara con investigar la gestión de Milei.
- La tensión escaló por críticas de Quintela al rumbo económico y al RIGI, régimen al que su provincia no adhirió, lo que Caputo calificó como un perjuicio para el empleo local.
- El cruce profundiza la confrontación política entre el Gobierno y el peronismo de cara a las próximas elecciones, condicionando la llegada de grandes inversiones a las provincias.
El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, salió este miércoles a responderle al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, luego de que el mandatario provincial afirmara que investigarían la gestión de Javier Milei cuando regresaran al poder.
A través de sus redes sociales, el funcionario nacional rechazó las declaraciones y lanzó fuertes críticas contra el dirigente peronista. “Ya estuvieron y lo hicieron gobernador, porque para eso ustedes utilizan el poder del Estado. Tuvieron que inventar entonces que mi familia había atentado contra la vicepresidente”, apuntó Caputo en su cuenta de X.
Luego redobló la apuesta: “Mejor que amenazar cual matón de barrio, dedíquese a gobernar bien su provincia que, por su culpa, es un verdadero desastre”. Además, cuestionó la decisión de La Rioja de no adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI): “Por ejemplo, por no adherir al RIGI está privando a los riojanos de más empleo, recursos y mejores salarios”.
Fuerte cruce entre Luis Caputo y Ricardo Quintela
La polémica se originó a partir de declaraciones de Quintela a Infobae. “Vamos a hacer lo que nunca hicimos, que es investigar qué sucedió en esta gestión. Por eso, los inversores tienen que tener cuidado”, advirtió el gobernador riojano. En ese mismo reportaje también cuestionó el rumbo económico y político de la administración libertaria. “No conocen el país porque no lo visitan, no saben cuáles son los problemas. Nunca desembarcaron en una provincia y se fijaron con lo que pasa con la gente. No conocen la idiosincrasia ni el potencial de cada región”, sostuvo.
Quintela también apuntó contra el RIGI impulsado por el Gobierno nacional. “Lo único que conocen es de políticas para beneficiar a un grupo selecto de la República Argentina y del extranjero”, señaló. Y agregó: “El Rigi, por ejemplo, es una entrega total de la riqueza nuestra. Total, absoluta. Y el superRigi más todavía”.
Las declaraciones del mandatario provincial se produjeron pocos días después de otra fuerte intervención pública de Caputo, esta vez dirigida al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien aparece entre los posibles candidatos presidenciales para 2027. “El kirchnerismo no es una opción en la Argentina. Puede pasar cualquier cosa, una guerra mundial o una invasión extraterrestre, que Axel Kicillof nunca va a ser presidente”, afirmó el titular del Palacio de Hacienda.