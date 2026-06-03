Luis Caputo cruzó a un gobernador peronista que había pedido investigarlo: “Matón de barrio”

La polémica se originó a partir de declaraciones de Quintela a Infobae. “Vamos a hacer lo que nunca hicimos, que es investigar qué sucedió en esta gestión. Por eso, los inversores tienen que tener cuidado”, advirtió el gobernador riojano. En ese mismo reportaje también cuestionó el rumbo económico y político de la administración libertaria. “No conocen el país porque no lo visitan, no saben cuáles son los problemas. Nunca desembarcaron en una provincia y se fijaron con lo que pasa con la gente. No conocen la idiosincrasia ni el potencial de cada región”, sostuvo.