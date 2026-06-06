Caputo y el presidente de Colombia protagonizaron un cruce por la deuda externa Argentina

Luis Caputo y Gustavo Preto protagonizaron un cruce en redes sociales por la deuda externa Argentina. La polémica comenzó cuando el presidente colombiano compartió una nota de un medio titulada: "Argentina cerró 2025 con una deuda externa récord por más de 320.000 millones". Junto a la publicación agregó: "Mientras Argentina dispara su endeudamiento externo, Colombia no solo paga completamente su deuda con el FMI sino que disminuye el total de su endeudamiento externo".