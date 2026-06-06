Caputo y el presidente de Colombia protagonizaron un cruce por la deuda externa Argentina
El ministro de Economía argentino respondió a Gustavo Petro luego de que este cuestionara el nivel de endeudamiento externo del país. El intercambio se produjo a través de las redes sociales y giró en torno a la evolución de la deuda pública.
Resumen para apurados
- El ministro Luis Caputo y el presidente Gustavo Petro se cruzaron hoy en la red social X tras críticas colombianas al nivel de deuda externa de Argentina y su política económica.
- Petro comparó la deuda argentina con los pagos de Colombia. Caputo replicó instando a mirar la deuda total y acusó al mandatario de ocultar la suba de la deuda interna colombiana.
- Este cruce expone las tensiones políticas entre ambos gobiernos y cómo las estrategias financieras y de deuda soberana siguen siendo un foco de disputa ideológica en la región.
Luis Caputo y Gustavo Preto protagonizaron un cruce en redes sociales por la deuda externa Argentina. La polémica comenzó cuando el presidente colombiano compartió una nota de un medio titulada: "Argentina cerró 2025 con una deuda externa récord por más de 320.000 millones". Junto a la publicación agregó: "Mientras Argentina dispara su endeudamiento externo, Colombia no solo paga completamente su deuda con el FMI sino que disminuye el total de su endeudamiento externo".
La respuesta desde el Gobierno nacional no tardó en llegar. Quien salió al cruce fue el ministro de Economía, que utilizó la misma red social para cuestionar la interpretación realizada por el presidente colombiano sobre los indicadores de deuda.
"Estimado presidente Gustavo Petro, lo correcto es mirar la deuda total, cosa que sospecho que usted elude para ocultar que la deuda interna en TES (títulos de Tesorería) ha subido exorbitantemente durante su mandato", escribió el titular del Palacio de Hacienda.
Estimado presidente @petrogustavo, lo correcto es mirar la deuda total, cosa que sospecho que usted elude para ocultar que la deuda interna en TES (tÃtulos de TesorerÃa) ha subido exorbitantemente durante su mandato. En cualquier caso, acÃ¡ le dejo los grÃ¡ficos donde cualquierâ¦ https://t.co/Ry0qucI3Lj pic.twitter.com/G4wicFl1O2— totocaputo (@LuisCaputoAR) June 6, 2026
Defensa de la política económica
También defendió la política económica impulsada por la administración de Javier Milei y sostuvo que los datos deben analizarse de manera integral. En ese sentido, concluyó su mensaje con otra referencia directa al mandatario colombiano: "En cualquier caso, acá le dejo los gráficos donde cualquier persona puede entender como el presidente Javier Milei ha bajado la deuda total y en moneda extranjera. Saludos".