Crimen de Agostina Vega: detuvieron a un hombre que vivía en la casa de Claudio Barrelier por encubrimiento

En las últimas horas, la causa sumó un nuevo giro con la detención de un hombre que convivía en la casa de barrio Cofico donde ocurrió el asesinato. La medida fue dispuesta por el fiscal Raúl Garzón, quien ordenó el arresto de Osvaldo Fassetta, de 47 años, que sería imputado por encubrimiento agravado.