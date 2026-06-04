Crimen de Agostina Vega: detuvieron a un hombre que vivía en la casa de Claudio Barrelier por encubrimiento

Resumen para apurados
- El fiscal Raúl Garzón ordenó la detención de Osvaldo Fassetta por el presunto encubrimiento del femicidio de la adolescente de 14 años, Agostina Vega, en Córdoba.
- Fassetta, quien convivía con el principal acusado, Claudio Barrelier, fue arrestado tras dar una entrevista televisiva donde detalló la convivencia y la búsqueda de la menor.
- La Justicia investiga el grado de complicidad de Fassetta y analiza traslados en el auto sospechoso, mientras la familia de la víctima exige imputar a más involucrados.
La investigación por el femicidio de Agostina Vega continúa avanzando con nuevas medidas judiciales, testimonios y peritajes mientras la Justicia intenta reconstruir qué ocurrió con la adolescente de 14 años desde el momento en que ingresó a la vivienda de Claudio Barrelier, principal acusado del crimen.
En las últimas horas, la causa sumó un nuevo giro con la detención de un hombre que convivía en la casa de barrio Cofico donde ocurrió el asesinato. La medida fue dispuesta por el fiscal Raúl Garzón, quien ordenó el arresto de Osvaldo Fassetta, de 47 años, que sería imputado por encubrimiento agravado.
La detención tomó especial relevancia porque el hombre había brindado una entrevista televisiva apenas horas antes, en la que aseguró haber vivido en la propiedad junto a Barrelier y haber participado de la búsqueda de Agostina con la familia de la adolescente.
Mientras la investigación profundiza distintas líneas, también siguen bajo análisis los movimientos realizados por Claudio Barrelier tras el crimen, el uso del Ford Ka que habría servido para trasladar el cuerpo y el rol de las personas que tuvieron contacto con el acusado durante los días posteriores a la desaparición de la joven.
En paralelo, la familia de Agostina sostiene que hubo más personas involucradas y reclama nuevas imputaciones en la causa.
Qué declaró el hombre detenido
Durante la entrevista televisiva, Fassetta afirmó que nunca sospechó de Barrelier hasta que trascendió el testimonio del remisero que aseguró haber visto a la adolescente junto al principal acusado.
Según relató, fue la propia madre de Agostina, Melisa Heredia, quien vinculó inmediatamente esa descripción con su ex pareja. “Ella lo asocia automáticamente y me dice: ‘Es Claudio, es Claudio’”, recordó.
Además, el ahora detenido aportó detalles sobre la dinámica dentro de la vivienda de barrio Cofico. De acuerdo con su testimonio, Barrelier permanecía largas horas encerrado en una habitación que utilizaba de manera exclusiva, escuchaba música a volumen elevado y limitaba el acceso del resto de las personas que convivían allí.
La Justicia ahora busca determinar cuál fue el grado de conocimiento y participación de Fassetta en los hechos investigados, mientras continúan las medidas para esclarecer completamente el femicidio de Agostina Vega.