La madre de Agostina Vega continúa internada: su estado de salud es delicado, según informó su abogado

Resumen para apurados
- Melisa Heredia, madre de la adolescente asesinada Agostina Vega, continúa internada este domingo en Córdoba con un cuadro de salud delicado debido al fuerte impacto emocional.
- El abogado Carlos Nayi informó que la mujer está devastada y criticó las acusaciones sociales en redes. Además, el abuelo de la víctima también sufrió una descompensación.
- La querella reafirmó su compromiso de esclarecer el crimen de la joven y prometió buscar la verdad hasta las últimas consecuencias, sin excepciones, privilegios ni impunidad.
La madre de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, permanece internada en el Hospital San Roque y atraviesa un delicado cuadro de salud como consecuencia del profundo impacto emocional provocado por la muerte de su hija. Así lo confirmó este domingo el abogado querellante, Carlos Nayi, quien aseguró que la mujer se encuentra "devastada" y bajo permanente monitoreo médico.
"Delicado. Todos contribuyendo a su estabilización. Está devastada", expresó Nayi al referirse al estado actual de Melisa Heredia. El letrado indicó además que todavía no existe una fecha estimada para el alta médica, ya que los profesionales continúan evaluando su evolución y recuperación.
La situación también afectó al resto de la familia. Según informó el abogado, Miguel Heredia, abuelo de Agostina, sufrió una descompensación durante la jornada del sábado y debió ser internado de urgencia. Sin embargo, recibió el alta médica horas después.
Carlos Nayi defendió a la madre de Agostina Vega
En un extenso mensaje difundido por la querella, Nayi cuestionó las críticas y acusaciones que circularon en redes sociales y distintos espacios públicos contra la madre de la adolescente asesinada.
"Siento la necesidad de transmitir algo al menos desde esta querella. Y con respecto a todo lo que está ocurriendo alrededor de esta causa judicial, que impacta en seres humanos, mamá, abuelos y resto de la familia", manifestó.
El abogado consideró que resulta "profundamente injusto" que una madre deba enfrentar, además del dolor por la pérdida de una hija, "el peso de toda una condena social construida desde el prejuicio, la especulación y la desinformación".
En ese sentido, pidió comprensión ante el difícil momento que atraviesa Melisa Heredia. "Quienes hoy señalan con el dedo deben comprender que detrás de cada comentario existe una mujer devastada que sigue internada, atravesada por el sufrimiento más cruel que puede vivir una persona", sostuvo.
El compromiso de la querella para esclarecer el crimen
Nayi también ratificó su compromiso con el avance de la investigación y aseguró que buscará que todos los responsables enfrenten a la Justicia.
"Sobre el lecho de muerte de Agostina renové un juramento y sellé un compromiso que trasciende lo profesional. Le prometí que la verdad será buscada hasta las últimas consecuencias", afirmó.
Finalmente, el abogado remarcó que la querella trabajará para esclarecer completamente el crimen de la adolescente y sostuvo que "no habrá excepciones, privilegios ni impunidad" para quienes resulten involucrados en el caso que conmociona a Córdoba y al país.