La madre de Agostina Vega continúa internada: su estado de salud es delicado, según informó su abogado

La madre de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, permanece internada en el Hospital San Roque y atraviesa un delicado cuadro de salud como consecuencia del profundo impacto emocional provocado por la muerte de su hija. Así lo confirmó este domingo el abogado querellante, Carlos Nayi, quien aseguró que la mujer se encuentra "devastada" y bajo permanente monitoreo médico.