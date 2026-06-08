Crimen de Agostina Vega: Claudio Barrelier recibió el alta, volvió al penal y ahora investigan a su entorno

Resumen para apurados
- Claudio Barrelier, acusado del femicidio de Agostina Vega en Córdoba, recibió el alta médica y volvió a su celda de Bouwer mientras la fiscalía investiga a su entorno íntimo.
- El acusado estuvo internado bajo control por ideas suicidas. La causa sumó un segundo detenido por encubrimiento y se analizan testimonios clave de la esposa de Barrelier.
- La fiscalía no descarta nuevas imputaciones en el entorno de Barrelier tras peritar pruebas y testimonios, bajo un estricto secreto de sumario que regirá por diez días.
Claudio Barrelier, el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, recibió el alta médica y regresó al régimen habitual de detención en el Complejo Carcelario N°1 de Bouwer. La información fue confirmada por el Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), desde donde indicaron que el imputado “mantiene un buen estado de salud”.
El acusado permanecía internado en el Hospital Modular que funciona dentro del penal luego de que, durante controles médicos y psicológicos, se detectaran ideas suicidas. Según informó Cadena 3, Barrelier había sido sedado y permanecía bajo vigilancia permanente del Grupo Especial Antinarcóticos y Requisa (GEAR), una unidad táctica del SPC.
Tras nuevas evaluaciones, las autoridades penitenciarias consideraron favorable su evolución y dispusieron el alta médica. De acuerdo con La Voz, fue reincorporado al mismo pabellón en el que se encuentra alojado Osvaldo Fassetta, el segundo detenido en la causa.
La novedad se conoció mientras la fiscalía continúa avanzando con nuevas medidas de prueba. Entre ellas se encuentran pericias psicológicas sobre Barrelier, estudios que apuntan a profundizar el análisis de su perfil y aportar elementos a la investigación.
Sin embargo, la pesquisa no se concentra únicamente sobre el principal acusado. Según pudo saber Infobae, la fiscalía busca determinar qué sabían las personas de su entorno más cercano y cuál fue su actuación antes y después del crimen de Agostina.
Fuentes del caso señalaron que podrían producirse nuevas imputaciones en los próximos días. En ese contexto, los investigadores volvieron a poner bajo análisis los testimonios de quienes convivían con Barrelier en la vivienda del barrio Cofico, donde la Justicia sitúa el asesinato de la adolescente.
Entre ellos aparecen la esposa del acusado, Marianela, y Soledad Andreani, propietaria del Ford Ka que, según la hipótesis judicial, habría sido utilizado para trasladar los restos de la víctima. Ambas ya declararon como testigos: Andreani fue convocada en dos oportunidades, mientras que la pareja de Barrelier brindó testimonio una vez.
Según trascendió, los investigadores priorizan la producción de pruebas antes de avanzar con nuevas acusaciones y continúan evaluando testimonios, pericias y otros elementos incorporados al expediente.
La fiscalía también analiza la información obtenida durante los allanamientos y las distintas pericias realizadas en la vivienda ubicada en Juan del Campillo 878, además de los resultados de las pruebas efectuadas en los últimos días para reconstruir qué ocurrió dentro de la casa en las horas previas y posteriores al femicidio.
La causa sumó además esta semana un segundo detenido. Se trata de Osvaldo Fassetta, de 47 años, uno de los hombres que vivían en la casa de barrio Cofico. El sospechoso fue arrestado por orden del fiscal Raúl Garzón horas después de brindar entrevistas televisivas en las que habló sobre la convivencia con Barrelier y la búsqueda de la adolescente. Según trascendió, será imputado por encubrimiento agravado.
El expediente permanece bajo secreto de sumario por 10 días.