Crimen de Agostina Vega: Claudio Barrelier recibió el alta, volvió al penal y ahora investigan a su entorno

La causa sumó además esta semana un segundo detenido. Se trata de Osvaldo Fassetta, de 47 años, uno de los hombres que vivían en la casa de barrio Cofico. El sospechoso fue arrestado por orden del fiscal Raúl Garzón horas después de brindar entrevistas televisivas en las que habló sobre la convivencia con Barrelier y la búsqueda de la adolescente. Según trascendió, será imputado por encubrimiento agravado.