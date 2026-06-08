Hallaron dos tipos de ADN debajo de las uñas de Agostina Vega y crecen las dudas sobre posibles cómplices

Crimen de Agostina Vega: quedó detenida la dueña del auto que se usó para trasladar el cuerpo

Soledad Andreani, la mujer que le había prestado su Ford Ka negro a Claudio Barrelier, el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, fue detenida este lunes en Córdoba por orden de la fiscalía que investiga el caso. La mujer quedó imputada por el delito de encubrimiento agravado y se convirtió en la tercera persona detenida en la causa.