Hallaron dos tipos de ADN debajo de las uñas de Agostina Vega y crecen las dudas sobre posibles cómplices

Resumen para apurados
- Hallan dos perfiles de ADN bajo las uñas de Agostina Vega, víctima de femicidio en Córdoba, lo que refuerza la hipótesis de la participación de cómplices en el crimen.
- Hay tres detenidos: el principal sospechoso, un vecino acusado de plantar pistas falsas y una mujer imputada por encubrimiento al prestar el auto para trasladar el cuerpo.
- Los resultados de las pericias genéticas y los exámenes psiquiátricos del principal acusado definirán la existencia de otros agresores y el rumbo de la causa judicial.
La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó en las últimas horas un nuevo elemento clave. Carlos Nayi, abogado de la madre de la adolescente, aseguró que encontraron dos ADN debajo de las uñas de la nena y advirtió que el resultado de las pericias podría aportar información determinante para esclarecer el crimen.
En diálogo con TN, el letrado que representa a Melisa Heredia explicó que en el cuerpo de Agostina “hay evidencia de defensa y de ataque, concretamente en el ADN que están debajo de sus uñas”.
Según detalló, el material genético hallado “puede ser de ella misma y de un agresor o, bien, de dos agresores”. No obstante, aclaró que todavía no se determinó a quién pertenecen esos ADN y que el resultado de la pericia se conocerá en breve.
Nayi también se refirió al posible rol de Osvaldo Fassetta, vecino de Claudio Barrelier y segundo detenido en la causa. “En la tarde del domingo, Fassetta le sembró pistas falsas a la madre”, sostuvo. “El misterio solamente se podrá develar con el avance de la investigación”, agregó el abogado.
La causa permanece bajo secreto de sumario por 10 días. En ese contexto, Nayi consideró que no “es momento para polemizar”, aunque remarcó que no son únicamente las llamadas telefónicas las que comprometen a Fassetta.
“Las pistas acorralan tanto a Barrelier como a Fassetta”, afirmó.
A más de dos semanas del femicidio de Agostina Vega, la investigación ya cuenta con dos detenidos y una hipótesis firme sobre quién habría cometido el crimen. Sin embargo, los investigadores todavía buscan determinar quiénes conocían lo ocurrido y en qué momento tomaron conocimiento de los hechos.
Esa incógnita atraviesa gran parte de las medidas impulsadas por el fiscal Raúl Garzón y podría abrir una nueva etapa dentro de la causa judicial. La fiscalía también analiza distintos hechos ocurridos durante los días en que la adolescente era intensamente buscada por su familia.
Según la querella, Fassetta habría tenido un rol importante en presuntas maniobras orientadas a generar una falsa sensación de normalidad mientras Agostina continuaba desaparecida. En esa línea, Nayi sostuvo que el acusado habría participado de acciones destinadas a distraer tanto a los investigadores como a los allegados de la víctima.
El abogado agregó además que Fassetta habría realizado llamados telefónicos a familiares de la adolescente durante los días de búsqueda, conducta que para la querella podría formar parte de maniobras para desviar la investigación.
Mientras esa línea investigativa avanza, el fiscal Garzón espera poder indagar a Claudio Barrelier, quien permanece bajo seguimiento psiquiátrico en la cárcel de Bouwer. Antes de ser interrogado, el principal acusado deberá someterse a peritajes interdisciplinarios que permitirán establecer su estado mental y determinar si es imputable.
Crimen de Agostina Vega: quedó detenida la dueña del auto que se usó para trasladar el cuerpo
Soledad Andreani, la mujer que le había prestado su Ford Ka negro a Claudio Barrelier, el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, fue detenida este lunes en Córdoba por orden de la fiscalía que investiga el caso. La mujer quedó imputada por el delito de encubrimiento agravado y se convirtió en la tercera persona detenida en la causa.
Los investigadores sospechan que el vehículo de su propiedad habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de la adolescente de 14 años, cuyos restos fueron encontrados el pasado 30 de mayo en un descampado de Ampliación Ferreyra.
La mujer ya había sido convocada en dos oportunidades a declarar como testigo ante el fiscal Raúl Garzón. En los últimos días incluso había brindado entrevistas a distintos medios de comunicación para defender su versión de los hechos. “Me arrepiento de haberlo ayudado”, había declarado al referirse al momento en que le prestó el automóvil a Barrelier.
Según contó públicamente, el acusado le pidió el auto con el argumento de que necesitaba llevar ropa a un familiar internado. También aseguró que antes de entregarle las llaves sintió que algo “feo” podía suceder, aunque finalmente accedió al pedido de quien había sido su pareja durante algunos meses.
Desde el inicio de la investigación, Andreani quedó bajo sospecha por ser la propietaria del Ford Ka negro que, según la hipótesis de la fiscalía, fue utilizado para trasladar los restos de Agostina hasta el lugar donde fueron hallados.