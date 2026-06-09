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Donald Trump acusó a Irán de derribar un helicóptero de EEUU y prometió represalias

La escalada ocurre cuando Washington aseguraba estar cerca de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

GUERRA IRÁN-EEUU. Donald Trump prometió responder al régimen iraní.
GUERRA IRÁN-EEUU. Donald Trump prometió responder al régimen iraní.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El presidente de EE.UU., Donald Trump, acusó este martes a Irán de derribar un helicóptero militar en el estrecho de Ormuz y prometió responder al ataque.
  • El incidente ocurre tras un frágil alto el fuego y en medio de negociaciones diplomáticas para finalizar la guerra, las cuales el mandatario consideraba en su fase final.
  • Esta escalada de tensión amenaza con frustrar la paz en Medio Oriente, reactivar el bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz y afectar el mercado petrolero global.
Resumen generado con IA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió este martes "responder" a Irán, al que acusa de derribar un helicóptero estadounidense sobre el estratégico estrecho de Ormuz, en una nueva escalada de tensión que amenaza con frustrar los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

"Anoche los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache altamente preferenciales mientras patrullaba sobre el estrecho de Ormuz", escribió Trump en su red social Truth Social. Aunque aclaró que los dos pilotos resultaron ilesos, el mandatario estadounidense remarcó que "Estados Unidos debe responder a este ataque".

La reacción iraní no tardó en llegar. "Preferimos el lenguaje de la diplomacia, pero hablamos con mucha más soltura en otros idiomas. Rompan sus compromisos y pasaremos al que dominamos mejor", declaró en X el negociador en jefe de Irán y presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf.

Cambio de tono en medio de las negociaciones

La nueva crisis contrasta con los esfuerzos diplomáticos que se desarrollaban para intentar poner fin al conflicto iniciado el 28 de febrero con los ataques israelo-estadounidenses contra Irán.

Horas antes, el propio Trump había asegurado que la diplomacia estadounidense se encontraba en la "fase final" de las negociaciones y sostuvo que un acuerdo podría alcanzarse en "dos o tres días".

Sin embargo, tras 100 días de guerra y luego de la entrada en vigor de un frágil alto el fuego el 8 de abril, Irán e Israel volvieron a intercambiar ataques durante el domingo y el lunes.

La nueva ofensiva dejó tres muertos, entre ellos dos militares, y 15 heridos en territorio iraní, según informó la televisión estatal. Trump, que busca una salida a un conflicto impopular en Estados Unidos cuando se acercan las elecciones de medio mandato, había instado a ambas partes a cesar "de inmediato" las hostilidades.

Irán anunció el lunes el final de su operación militar y poco después Israel comunicó una decisión similar.

Antes de este nuevo aumento de las tensiones, los precios internacionales del petróleo habían retrocedido impulsados por las expectativas de un acuerdo. En las semanas previas se habían disparado por el impacto del bloqueo del estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte mundial de hidrocarburos.

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