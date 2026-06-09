Martín Menem habló sobre Daniel Osorio Peñaloza, encontrado muerto en su departamento

El fallecimiento de Daniel Osorio Peñaloza, gerente general de la firma GenTech Argentina S.A., generó una fuerte repercusión en el ámbito político. Tras el hallazgo del cuerpo en el barrio porteño de Almagro, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, expresó su consternación por la pérdida de quien fuera su socio y amigo íntimo, al tiempo que solicitó cautela a la opinión pública y a los medios, mientras las autoridades esclarecen las causas del deceso.