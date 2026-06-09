Política

Martín Menem habló sobre Daniel Osorio Peñaloza, encontrado muerto en su departamento

El presidente de la Cámara de Diputados pidió cautela hasta conocer las causas del deceso de su amigo. Tenía 46 años y conducía la empresa del riojano.

MARTÍN MENEM
MARTÍN MENEM
Hace 21 Min

Resumen para apurados

  • El diputado Martín Menem lamentó la muerte de su socio Daniel Osorio Peñaloza, hallado sin vida recientemente en su departamento de Almagro bajo investigación de causa dudosa.
  • El empresario de 46 años coadministraba GenTech con Menem. Fue hallado sin signos de violencia tras no responder llamadas, lo que motivó la asistencia del legislador al lugar.
  • La Justicia caratuló el caso como muerte dudosa y espera los resultados de la autopsia, mientras Menem pide evitar especulaciones mediáticas para preservar la investigación.
Resumen generado con IA

El fallecimiento de Daniel Osorio Peñaloza, gerente general de la firma GenTech Argentina S.A., generó una fuerte repercusión en el ámbito político. Tras el hallazgo del cuerpo en el barrio porteño de Almagro, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, expresó su consternación por la pérdida de quien fuera su socio y amigo íntimo, al tiempo que solicitó cautela a la opinión pública y a los medios, mientras las autoridades esclarecen las causas del deceso.

A través de una publicación en su cuenta oficial de X, el titular de la Cámara baja reconoció que la trágica noticia lo afectó “profundamente”. La relación entre ambos trascendía lo estrictamente corporativo, ya que compartían desde hace años la conducción de la conocida compañía de suplementos dietarios fundada por el propio referente riojano.

Quién era Daniel Osorio Peñaloza, el directivo de la empresa de Martín Menem encontrado muerto

Quién era Daniel Osorio Peñaloza, el directivo de la empresa de Martín Menem encontrado muerto

En sus declaraciones, el funcionario destacó el valor humano y laboral del directivo de 46 años y nacionalidad venezolana. “Dani fue mi amigo, mi compañero de trabajo y el gerente general de una empresa que construimos y desarrollamos juntos”, manifestó Martín Menem. En el mismo mensaje, el legislador agregó que quienes compartieron espacio con él “saben de su compromiso, su profesionalismo y de la enorme calidad humana que tenía”.

El pronunciamiento de Menem también sirvió para disipar los rumores surgidos luego de que se reportara su presencia en el edificio de la avenida Díaz Vélez, lugar donde fue encontrado el cuerpo de Osorio Peñaloza. El empresario fue hallado sin vida luego de que personas de su entorno dieran la alerta al notar que no respondía a los llamados telefónicos desde hacía varios días.

Martín Menem habló sobre Daniel Osorio Peñaloza, encontrado muerto en su departamento

El diputado relató detalladamente cómo tomó conocimiento de la tragedia mediante un llamado de urgencia. “Me dirigí inmediatamente al lugar y, al momento de mi llegada, ya se encontraban interviniendo el SAME y efectivos de la Policía de la Ciudad, quienes posteriormente confirmaron la lamentable noticia”, detalló.

Encontraron muerto a un director de la empresa de suplementos dietarios de Martín Menem

Encontraron muerto a un director de la empresa de suplementos dietarios de Martín Menem

Ante las versiones periodísticas sobre su temprano arribo al domicilio, Menem admitió haber permanecido en el inmueble mientras se realizaban las primeras actuaciones. Afirmó que se encontraba “profundamente impactado” por lo sucedido y aclaró de forma tajante que su presencia allí obedeció “exclusivamente a la preocupación lógica que genera una noticia tan dolorosa”.

“Muerte dudosa”, la carátula de la investigación

Los primeros informes de la Policía de la Ciudad indicaron que el cuerpo de Osorio Peñaloza no exhibía signos visibles de violencia. No obstante, por protocolo de la Justicia porteña, el expediente fue calificado inicialmente bajo la carátula de “muerte dudosa”. El avance de la causa y la determinación definitiva de las causas del deceso dependerán de los resultados de la autopsia y de las pericias complementarias.

Frente a la ola de especulaciones y comentarios en redes sociales, Menem insistió en la necesidad de respetar los tiempos legales y el trabajo de los peritos. “Hoy existe una investigación judicial en curso para determinar qué fue lo que ocurrió”, remarcó.

“Por respeto a Daniel, a su familia y a todos sus seres queridos, les pido a los medios de comunicación, periodistas y usuarios de redes sociales que eviten especulaciones y versiones sin sustento”, apuntó Menem, que concluyó el mensaje subrayando que “es momento de permitir que la Justicia trabaje con la seriedad que el caso requiere y aguardar el esclarecimiento de los hechos”.

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