La oscura historia detrás de “¡Me matan, Limón!”, la canción del Indio Solari inspirada en los últimos minutos de Pablo Escobar

La figura de Pablo Escobar sigue despertando interés en todo el mundo más de tres décadas después de su muerte. Considerado uno de los narcotraficantes más poderosos y temidos de la historia, su vida inspiró libros, películas, documentales y series. Pero también dejó huella en la música argentina gracias a una de las canciones más enigmáticas de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.